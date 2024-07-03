Как не сойти с ума в аномальную жару: десять лайфхаков от психолога

Аномальная московская жара держится не один день и уже буквально сводит с ума даже самых стойких. Как оставаться психологически стабильным в таких экстремальных погодных условиях, рассказал психолог Денис Долгов. В своем Telegram-канале он поделился необычными лайфхаками. Берем на заметку!

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«Помимо общепринятых методов, существуют малоизвестные и неожиданные способы, которые могут оказаться весьма эффективными», — заверил специалист.



Психологические «остывающие» визуализации

Медитации с визуализацией холодных мест, таких как снежные горы или ледяные пещеры, могут помочь вашему мозгу ассоциировать ощущение прохлады и снизить субъективное восприятие жары.

Музыкальная терапия

Прослушивание успокаивающей музыки или звуков природы (шум морского прибоя, шелест листьев) поможет расслабиться и отвлечься от знойной погоды.

Охлажденные компрессы

Использование охлажденных компрессов на запястья, шею или лоб поможет быстро снизить температуру тела и облегчить состояние. Эти точки являются основными участками кровообращения, их охлаждение может дать ощутимый эффект.

Пикантная еда

Употребление острых блюд стимулирует потоотделение, что поможет телу охладиться естественным образом. Это может показаться парадоксальным, но в жарких странах, таких как Индия и Таиланд, острые блюда являются частью традиционной кухни именно по этой причине.

Смехотерапия

Просмотр комедийных фильмов или видео, которые вас смешат, существенно поднимет настроение и отвлечет от жары. Смех стимулирует выработку эндорфинов и снижает уровень стресса.

Занятия в воде

Если у вас есть доступ к бассейну или другому водоему, водные виды спорта или даже простое плавание могут помочь охладиться и улучшить настроение. Вода оказывает расслабляющее и терапевтическое воздействие на тело и ум.

Использование гаджетов для охлаждения

Существуют портативные вентиляторы и охлаждающие подушки, которые могут быть полезны для быстрого снижения температуры. Носите такие гаджеты с собой для экстренной помощи.

Планирование активностей

Организуйте свое расписание таким образом, чтобы наиболее важные и требующие концентрации дела выполнять утром или поздно вечером, когда температура ниже. Это поможет избежать перегрузки и сохранить эффективность.

Холодные напитки с мятой и цитрусовыми

Приготовление холодных напитков с добавлением свежей мяты, лимона или лайма может не только охладить тело, но и подарить заряд бодрости и энергии. Мятный чай со льдом или лимонад станут отличным вариантом.

Физическая активность в прохладных местах

Если возможен доступ к спортзалу с кондиционером или бассейну, занимайтесь там. Физическая активность стимулирует выработку эндорфинов, что помогает улучшить настроение и общее самочувствие.