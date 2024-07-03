Психиатр рассказал, как бороться с паническими атаками

Паническая атака — это состояние сильнейшего неконтролируемого страха. Приступы тревоги сопровождаются неприятными симптомами и возникают внезапно. Как бороться с изматывающей напастью, «Клопс» рассказала врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Елена Голопуро.

© Unsplash

Спонтанное чувство страха вызывает тахикардию, потливость, тошноту, покалывание конечностей. Люди часто не понимают, что с ними происходит, прокомментировала доктор.

«При панических атаках пациент может чувствовать удушье и дрожь в теле. Человек находится в состоянии обморока или боится совершить какой-либо поступок», — добавила специалист.



Такое состояние обычно возникает из-за стресса, подавленных эмоций и психологических конфликтов. Нередко панические атаки становятся причиной аэрофобии — страха летать.

Как бороться с тревожным состоянием

Приступы панических атак поддаются лечению, но, к сожалению, люди редко обращаются за помощью к специалистам. Многие боятся, что их «посадят на препараты».