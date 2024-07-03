Аутосексуалы: кто они и чем отличаются от нарциссов

Если про нарциссический тип личности знают все, то с аутосексуальностью знаком далеко не каждый. Сексолог Алиса Ветрич помогла нам разобраться, чем актосексуалы отличаются от нарциссов и чему стоит у них поучиться.

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Кто такие аутосексуалы

К этому типу людей относят тех, кто умеет наслаждаться своим телом. Аутосексуалы знают, как доставить себе удовольствие, могут долгими часами рассматривать себя в зеркале и сам вид своего тела приносит им невероятное наслаждение. Алиса:

«Термин "аутосексуальность" появился еще в конце прошлого века, и если раньше наслаждение собой воспринималось больше негативно, мои современные коллеги уверены, что этот тип личности способен получать самые яркие оргазмы, так как прекрасно знает свое тело. Одни плюсы!»



В чем разница с нарциссами

Нарциссы в большинстве случаев зависят от одобрения со стороны. Без внимания других людей и подтверждения собственной сексуальности, такой человек буквально физически начинает страдать. К слову, нарцисс, как правило, не задумывается об удовольствии партнера.

Другое дело — аутосексуалы. Партнер для них не менее важен, чем они сами, кроме того, даже неодобрение со стороны не способно выбить аутосексуала из колеи. Аутосексуал прекрасно знает свое тело и сексуальные способности, и может научить партнера правильно обращаться со своим телом, что приводит почти к идеальной гармонии в постели.

Какие положительные моменты в интиме можно перенять у аутосексуалов

Уделяем больше внимания телу

Чем больше времени вы уделяете изучению своего тела, тем комфортнее и ярче будет ваш секс с партнером. Если вы сами не знаете, что приносит вам удовольствие, то и в компании любимого человека вам будет трудно расслабиться и сконцентрироваться на своем удовлетворении.

Больше фантазируем

Конечно, можно изучать фильмы для взрослых и брать идеи оттуда, что, кстати, не рекомендует делать наш эксперт. Аутосексуалы больше ориентированы на свои фантазии, чем идеи режиссеров порно. Берем пример и погружаемся в собственный эротический мир.

Смотрим со стороны

Одна из главных фишек аутосексуалов — наслаждение образом своего тела. Тут важно увидеть себя со стороны, поэтому постарайтесь чаще появляться в обнаженном виде перед зеркалом и вслух делайте себе комплименты. Для более смелых сексолог предлагает вариант с хоум-видео, естественно, без дальнейшего распространения. Когда вы научитесь принимать свое тело во всех ракурсах, ваш секс выйдет на совершенно новый уровень.