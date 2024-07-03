Эксперты назвали блюда, которые чаще всего заказывают перед сексом

Согласно данным опроса, проведённого сетью доставки японской кухни "Много лосося", более половины россиян (52%) предпочитают заказывать салаты, суши и роллы перед интимной близостью, сообщает Life.ru.

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Опрос также показал, что 30% респондентов отдают предпочтение десертам перед сексом, 14% выбирают пиццу и мясные блюда. Интересно, что сладкие блюда тоже пользуются популярностью среди пар: 49% опрошенных считают фруктовые и шоколадные десерты идеальными для романтического настроя. Немногочисленные поклонники домашней кухни — 9% респондентов — выбирают борщ и пюре с котлетами.

Азиатская кухня и десерты борются за звание самых популярных атрибутов романтического вечера. Десерты как главный символ романтики отметили 70% россиян, суши и роллы — 42%. Примечательно, что 26% опрошенных вообще не едят перед сексом.

Алкоголь перед интимной близостью употребляют лишь 6% россиян, тогда как 37% предпочитают обходиться без него. При этом 29% респондентов отметили, что их отношение к алкоголю перед сексом зависит от конкретной ситуации.