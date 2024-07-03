Пять вечных тем, из-за которых взрослые дети конфликтуют с пожилыми родителями

Родители и дети сталкиваются друг с другом лбами на протяжении всей жизни. Но конфликты в 10 и 30 лет значительно отличаются друг от друга. Психотерапевты рассказали, о чем взрослые люди чаще всего спорят со своими пожилыми матерями и отцами.

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Детские травмы

Наиболее распространенная проблема, которая возникает в отношениях между родителем и взрослым ребенком, — это когда последний хочет поговорить о своем неприятном опыте из детства. Родителям зачастую бывает трудно признать свои ошибки и их последствия для любимого чада. Они могут вести себя равнодушно и пренебрежительно, отстаивать свою позицию до последнего, даже если она неверная.

Личные границы

По мере того, как обращение к психотерапевту становится все более распространенным явлением в современных реалиях, все больше людей начинают осознавать, что такое личные границы, и стараются их отстаивать — в том числе при взаимодействиями с членами своей семьи. Родители порой не понимают такого подхода, так как их воспитывали совершенно иначе. Для них, например, может быть абсолютно нормальным явлением нагрянуть в гости без предупреждения иди раздавать советы в воспитании внуков.

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Выбор партнера

Если родители не одобряют человека, с которым их взрослый ребенок решает связать свою жизнь, это может привести к серьезным разногласиям в отношениях. Некоторые пожилые люди считают, что имеют за плечами богатый жизненный опыт, а, значит, имеют право принимать решения за своего «зеленого» ребенка. В таком случае в ход идут самые разные уловки, вплоть до манипуляций и шантажа.

Отсутствие детей

В современном мире все больше людей предпочитают не заводить детей и посвящать жизнь карьере, путешествиям и прочим увлечениям, которые приносят им истинное удовольствие, а не идти на поводу у общественности. Далеко не всех родителей устраивает такой подход, поэтому они начинают оказывать давление на сыновей и дочерей, выпрашивая у них внуков и запугивая их «страшными» последствиями бездетности.

Неодобрение работы

Найти свое истинное призвание не так-то уж просто. Но сейчас, в отличие от прошлых времен, вполне нормальным считается пробовать себя в разных амплуа, переходить с одной работы на другую и не держаться за то, что не приносит удовлетворения. Старшее поколение, которое привыкло работать по 20 лет на одно начальство, такой подход редко одобряют, предпочитая вмешиваться в жизнь чада и, опять же, оказывать на него давление, исходя из личных интересов и опыта.

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