Ученые назвали привычку, которая вернет интимную близость в отношения после родов

Появление малыша на свет и связанные с этим родительские обязанности не предполагают расцвета либидо на первых порах, однако перерыв в физической близости может затянуться слишком надолго. Однако новое исследование, опубликованное в Journal of Social and Personal Relationships, показало, что исправить ситуацию проще простого. Согласно выводам ученых, отношение к прикосновениям оказывает значительное влияние на сексуальную жизнь пары в течение первых нескольких месяцев после родов.

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Секс в семью быстрее возвращается тогда, когда новоиспеченные родители не пренебрегают физическим контактом, не связанным с сексуальностью. Так что если вы чувствуете, что готовы восстановить физическую связь со своим партнером, попробуйте найти время на небольшие моменты близости, такие как объятия, поцелуи или просто чаще держитесь за руки. Эти формы близости помогут возродить романтические отношения как только вы будете готовы к ним физически — примерно через 2-3 месяца после рождения ребенка.