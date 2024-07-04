Психолог раскритиковала идею отменить наказания за опоздания в жару

Инициатива группы депутатов от партии ЛДПР об отмене наказания за опоздание на работу в жару может привести к массовым прогулам, заявила в беседе с «Москвой 24» психолог Наталья Маслова. Она также добавила, что компаниям будет сложно выяснить, почему сотрудник появился на работе позже положенного времени.

Определять, по какой именно причине человек опоздал, будет непросто: действительно ли он пришел позже, потому что ему было тяжело добираться, или высокая температура воздуха просто стала поводом опоздать, — уточнила Маслова.



Вместо идеи парламентариев психолог выступила с предложением ввести более гибкий график для работников. В качестве примера она привела инициативу, в рамках которой сотрудники будут приходить на час раньше назначенного правилами времени, чтобы избежать поездки в жару.

Глава Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман ранее заметила, что повышение температуры воздуха не влияет на безопасность поездки на самокате. По ее словам, батареи устройств могут выдерживать жару до 60 градусов.

Диетолог София Кованова прежде порекомендовала пить воду и минеральный квас для того, чтобы утолить жажду в жару. Она подчеркнула, что в таких условиях организм особенно нуждается в дополнительных витаминах и минералах.