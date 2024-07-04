Психолог рассказала об отличиях ревности от одержимости

Многие не только состоящие в отношениях, но даже одинокие люди считают ревность негативной эмоцией, в которой не стоит признаваться даже себе. Эксперт по развитию эмоционального интеллекта, создатель платформы системного развития навыков soft skills SKILLFOLIO.ru Виктория Шиманская рассказала, в чём причины этого чувства.

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Ценить себя

Одна из причин — проблемы с восприятием себя.

Специалист подчеркнула, что самодостаточные и убеждённые в своей ценности люди, как правило, не испытывают ревность к партнёру. Другая причина — нехватка внимания от любимого человека. И на этот сигнал стоит обратить внимание. "Это значит, что отношения просто перешли на какой-то новый уровень. Ревность фактически стала сигналом для пересмотра отношений... В этом смысле ревность даже полезна", — отметила Виктория.

Однако те, кто особенно боится потерять своего партнёра, часто не видят границы между ревностью и одержимостью. Последняя характеризуется тотальным контролем партнёра/преследованием. Для таких людей поводом для ревности может послужить даже обаятельная манера общения человека с окружающими, которая на самом деле является частью его обычного имиджа.

Не стесняться

Специалист посоветовала тем, кто начал замечать первые признаки недоверия в отношениях, обратиться к психологу. По словам Шиманской, лучше сделать это вместе с партнёром. На совместной встрече со специалистом люди обычно открыто проговаривают то, что их тревожит, давая возможность услышать себя на другой стороне. Это облегчает коммуникацию в паре. Люди начинают слышать друг друга, понимать потребности друг друга. Достичь этого при индивидуальной консультации гораздо труднее. Психолог подчёркивает, что иногда присутствие третьего человека помогает двум любящим людям открыто поговорить друг с другом. Открытому диалогу обычно препятствует страх негативной реакции другого человека. В присутствии кого-то третьего этот страх уходит, говорить становится легче.