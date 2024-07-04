Ароматы розы и хвои помогают справиться со стрессом

Ароматы розы, цитрусовых и хвои помогают взбодриться, побороть усталость и преодолеть стресс, рассказала Москве 24 химик, парфюмер Валерия Нестерова.

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По ее словам, аромат розы особенно нужен в периоды стресса, при этом запах должен быть не насыщенным и ярким, а более нежным и с природным звучанием.

Для борьбы с депрессией и апатией понадобятся цитрусовые.

"Когда нет настроения, какая-то тяжесть и вялость, советую использовать парфюм с акцентом на такие ноты. То есть цитрусы в нем должны быть не просто одним из ингредиентов, а главенствовать. Такие ароматы помогают взбодриться, настроиться на рабочий лад и поднять настроение", – отметила Нестерова.



Отдельно эксперт выделила насыщенное звучание лимона: она сослалась на ряд исследований, согласно которым этот запах увеличивает концентрацию внимания на 30–45%.

"Такие ароматы иногда даже рекомендуют использовать в школе, когда дети пишут контрольные работы или сдают экзамены", – рассказала парфюмер.



Также при усталости и стрессе стоит использовать хвою, подчеркнула Нестерова.

Ранее президент Гильдии парфюмеров России Оксана Чернышова назвала лучшие ароматы для ответственных переговоров. Один из них – с мягкой кожаной нотой: он ассоциируется с роскошью и представляет человека обеспеченным и уверенным в себе.