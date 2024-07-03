«Мужчина моей мечты». Девушка влюбилась в сталкера, коллекционировавшего ее носовые платки
Любовь – удивительная вещь. И для всех нас она абсолютно разная. Одна девушка поделилась на форуме Reddit своей необычной любовной историей, которая некоторым покажется дикой.
Автор поста, чье имя не называется, начала встречаться со своим сталкером. Молодой человек работал на босса девушки – владельца модного бутика. Нужно было сделать сайт для магазина, поэтому будущий возлюбленный героини истории пару раз заходил в бутик и заприметил ее там. Так все и началось…
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В первый визит бутика юноша собрал с рабочего места девушки использованные носовые платки и резинки для волос, а дома сложил их в отдельную коробку. Далее он отыскал свою «жертву» в социальных сетях и стал регулярно их мониторить. А еще он периодически прогуливался мимо магазина одежды и наблюдал за девушкой…
Ее все эти факты совершенно не смущают. Автор поста счастлива в отношениях со своим фанатом и отзывается о нем очень тепло.
«Он мужчина моей мечты. Он балует и поддерживает меня во всем, с ним я чувствую себя богиней. У нас все замечательно, и я могу представить, как проведу с ним всю свою жизнь».
Пользователи Сети не разделили энтузиазма девушки. Ей посоветовали быть осторожной и внимательной, так как неизвестно, что может выдать сталкер во время ссоры или другой неприятной ситуации.
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