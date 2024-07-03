«Мужчина моей мечты». Девушка влюбилась в сталкера, коллекционировавшего ее носовые платки

Любовь – удивительная вещь. И для всех нас она абсолютно разная. Одна девушка поделилась на форуме Reddit своей необычной любовной историей, которая некоторым покажется дикой.

© Кадр из сериала "Презумпция невиновности"

Автор поста, чье имя не называется, начала встречаться со своим сталкером. Молодой человек работал на босса девушки – владельца модного бутика. Нужно было сделать сайт для магазина, поэтому будущий возлюбленный героини истории пару раз заходил в бутик и заприметил ее там. Так все и началось…

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В первый визит бутика юноша собрал с рабочего места девушки использованные носовые платки и резинки для волос, а дома сложил их в отдельную коробку. Далее он отыскал свою «жертву» в социальных сетях и стал регулярно их мониторить. А еще он периодически прогуливался мимо магазина одежды и наблюдал за девушкой…

Ее все эти факты совершенно не смущают. Автор поста счастлива в отношениях со своим фанатом и отзывается о нем очень тепло.

«Он мужчина моей мечты. Он балует и поддерживает меня во всем, с ним я чувствую себя богиней. У нас все замечательно, и я могу представить, как проведу с ним всю свою жизнь».



Пользователи Сети не разделили энтузиазма девушки. Ей посоветовали быть осторожной и внимательной, так как неизвестно, что может выдать сталкер во время ссоры или другой неприятной ситуации.

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