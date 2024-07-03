Карма: как ее улучшить и наладить свою жизнь

Мы с легкостью используем слово «карма», оно прочно вошло в обиходную речь, но его важность и ценность понимают редко. Санскритское слово «карма» означает просто «действие», но это слово подразумевает действия, которые имеют последствия. Эти результаты рассчитываются неким условным космическим компьютером, который уравновешивает все в природе и мире.

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«Последствия ваших действий не являются случайными, хорошими или плохими — они устроены таким образом, чтобы продвигать вас вперед. "Хорошая" карма на самом деле означает эволюционную карму. "Плохая" карма — наоборот, она приостанавливает или задерживает ваш рост. Карма существует для того, чтобы сохранять память о прошлом, чтобы ничего не было потеряно», — объясняет эзотерик Катерина Власова.



Карма не бывает случайной

Если соединить эти идеи вместе, получится картина, которая выходит далеко за рамки «все происходит не просто так». Собственно, именно поэтому и возникла доктрина кармы — чтобы показать, что, несмотря на взлеты и падения повседневной жизни и случайные реакции на все, что с нами происходит, существует некая большая кармическая закономерность, закон причинно-следственной связи.

«Любая ситуация, в которой вы оказываетесь, имеет только два исхода: либо вы двигаетесь вперед, либо вы усваиваете урок, который необходимо выучить, чтобы двигаться дальше. Карма не похожа на наше представление об удаче или судьбе, которые могут быть случайным образом хорошими или плохими», — подчеркивает Катерина.



Верить в реинкарнацию совершенно не обязательно

Как бы оптимистично это ни звучало, практическое применение древних учений о карме трудно интерпретировать для современной жизни. Тексты часто написаны в религиозных терминах или зависят от такой концепции, как реинкарнация, которая вводится в картину, чтобы объяснить, почему происходят совершенно необъяснимые несчастные случаи, трагедии и общие несчастья. С этой точки зрения вы платите кармическую цену за поступки, совершенные в вашем далеком прошлом.

«Однако от этих атрибутов можно отказаться. Говорить о карме, унаследованной от прошлой жизни, не имеет практической пользы, поскольку невозможно ни доказать, ни опровергнуть такое утверждение. Итак, любые поступки и решения являются кармическими, но важны основные последствия кармы», — объясняет Катерина.



Для того, чтобы их преодолеть, можно выполнять простые и понятные действия. И даже если карма от этого не поменяется (ее нельзя качественно измерить), то ваша жизнь определенно станет лучше — и очень быстро.

Полюбите и простите себя

Большинство людей в то или иное время сталкиваются с проблемой низкой самооценки, самобичеванием и неуверенностью в себе. Многие сосредотачиваются на том, что было бы, если бы и «должно быть» в их жизни. Если вы погрязли в этих мыслях, попробуйте сосредоточиться на любви и добре в вашей жизни.

«Начинайте каждый день с ежедневной медитации, она может быть совсем короткой, но регулярной, чтобы сосредоточиться на позитивных аспектах своей жизни. По мере того как ваше мышление будет меняться, будут меняться и ваши мысли и действия по отношению к окружающим вас людям», — рассказывает Катерина.



Учитесь на своих ошибках (и берите на себя ответственность за них)

Когда вы признаете свои проступки, вы начнете чувствовать, как меняется ваша энергия. Взять на себя ответственность может быть непросто, потому что ваше эго не любит, когда его обвиняют. Начните постепенно с ревизии своих прошлых ошибок и размышлений о том, как можно было бы поступить по-другому в следующий раз, когда возникнет подобная ситуация.

«Это не значит, что вы должны испытывать чувство вины или зацикливаться на прошлом, просто в будущем вы должны пообещать, что при принятии решения будете в первую очередь советоваться со своей кармой», — подчеркивает Катерина.



Любите и прощайте других

Обиды удерживают вас в прошлом. Хотя не всегда легко любить того, кто, по вашему мнению, причинил вам боль, в долгосрочной перспективе для вас (и для этого человека) будет лучше, если вы будете практиковать акт прощения и отпускать обиды, которые вы можете затаить. Таким образом вы избавитесь от негатива, который может препятствовать проявлению хорошей кармы в вашей жизни.

Практикуйте доброту и сострадание

Один из самых простых способов послать в мир хорошую карму — жить, руководствуясь состраданием.

«Будьте теми изменениями, которые вы хотите увидеть. Если вы хотите привлечь в свою жизнь хорошую карму, то сначала вам нужно практиковать то, что вы надеетесь получить», — говорит эзотерик.



Бросьте вызов своим слабостям

Мы по природе своей считаем себя слабыми в одних областях и сильными в других. Но наши слабости — это наши тайные (или теневые) сильные стороны: они определяют нас так же, как и ваши более ценные черты.

Не становитесь «жертвой» своих уязвимых сторон натуры — это чревато всевозможными кармическими сценариями. Вместо этого наберитесь смелости, чтобы бросить вызов своим падениям и взять бразды правления кармическими паттернами в свои руки.