Муж нашел тайную коробку жены и раскрыл сокрушивший его секрет

Мужчина, убирая в спальне, нашел тайную коробку жены и раскрыл секрет, сокрушивший его. На историю обманутого мужа обратило внимание издание Mirror.

© Lenta.ru

По словам мужчины, он женат уже 10 лет. Уборку он затеял, когда женщина уехала в путешествие с подругами — хотел порадовать супругу, так как ей нравится возвращаться в чистый дом. В найденной коробке он нашел любовные записки, фотографии жены с другим мужчиной и одноразовый телефон.

«Телефон был полон сообщений, которые они с этим парнем писали друг другу. Я прочитал достаточно, чтобы знать, что это продолжалось как минимум шесть месяцев. Они встречались, пока я был на работе, во время ее "девчачьих поездок" и кто знает, когда еще», — рассказал он.



Когда жена вернулась, мужчина показал ей находку. Она не стала отрицать измену, попросила прощения и заявила, что это «просто произошло».

«Она сейчас живет у подруги, а я сижу здесь, в нашем пустом доме, пытаясь во всем этом разобраться. Часть меня хочет простить ее, но другая часть кричит, что я никогда не смогу снова доверять ей», — написал он.



Комментаторы под публикацией посочувствовали мужчине. Многие написали, что жена призналась только потому, что ее поймали, и посоветовали поспешить с разводом.

Ранее 50-летняя женщина пожаловалась, что муж угрожает уйти из семьи, если между ними не будет секса. Секс-коуч Дейдре Сандерс в ответ отметила, что любящий партнер не пошел бы на шантаж и измену ради сексуальной разрядки.