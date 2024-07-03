Психолог объяснил, как выстроить сепарацию после развода

О том, как выстроить общение с бывшим после разрыва, чтобы он не стал серьезной травмой для ребенка, рассказала «Газете.Ru» основатель АНО «Азбука семьи», руководитель Всероссийской сети школ родителей «Азбука семьи», автор книги-тренажера «Азбука счастливой семьи» и мама пятерых детей Диана Машкова.

© unsplash

«Если очевидна прямая угроза для жизни и здоровья ребенка или для второго родителя со стороны бывшего супруга, отношения необходимо завершить полностью, оставив лишь общение в юридическом поле: алименты, раздел имущества и другие вопросы. Однако не стоит путать реальную угрозу с опасными для психического здоровья детей манипуляциями», — начала эксперт.



Она также подчеркнула, что при неосознанном отношении взрослых к процессу развода, он может стать для ребенка тяжелой психологической травмой.

«Если у взрослых не хватает мудрости снять ответственность с детей, дать им максимум любви в этот сложный период, может произойти беда. Станет развод «малой травмой», перерастет в «травму большую», в разрушение жизни и здоровья ребенка, или пройдет без негативных последствий для психики маленького человека, зависит от поведения взрослых — мамы и папы. А для этого взрослым после расставания нужно научиться по-новому общаться друг с другом», — добавила Диана Машкова.



После развода для бывших мужа и жены необходима сепарация — выстраивание с теперь уже бывшим супругом новых границ, подразумевающих совместное воспитание при невмешательстве в личную жизнь друг друга.

«Несмотря на продолжение общения во благо ребенка, они расстались. Залог успешной психологической сепарации — это проживание полного цикла горя после развода без застревания на «отрицании» и других промежуточных стадиях. Это принятие ситуации и постепенное преодоление травматического опыта», — объяснила эксперт.



Однако, если отношения только ухудшаются, Диана Машкова советует обратиться к семейной психотерапии и воспользоваться одним из пяти «языков любви».

«Также надо начать заботиться о моральных ресурсах и психологическом благополучии друг друга, изучить «языки любви», чтобы вновь начать понимать друг друга. «Пять языков любви» — это метафора эмоциональным потребностям в отношениях, которую Гэри Чепмен вывел в своей книге. Их суть — в том, что у каждого человека свое представление о проявлении любви и заботы», — рассказала Диана Машкова.



Среди языков любви она выделила: слова, время, подарки, тактильный контакт и поступки.

«Кстати, тактильный контакт в целом очень важен для нашей жизни. Для каждого человека и тем более — для ребенка. Не случайно широкое распространение получила формула «минимум восемь объятий в день» для сохранения психологического здоровья. Иногда, чтобы наладить отношения, достаточно понять, что важно для супруга, научиться давать именно то, что нужно ему, а не вам», — добавила она.



Она также подчеркнула, что даже с бывшим супругом может значительно улучшить контакт понимание и признание его потребностей.