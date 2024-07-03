Доступно каждому: ученые выяснили, какое чувство продлевает жизнь

У пожилых женщин, набравших наибольшее количество баллов в опроснике по оценке благодарности, риск преждевременной смерти был на 9% ниже, чем у тех, кто был менее благодарным в своей жизни. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения эксперимента, о результатах которого сообщает издание Medical Xpress.

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Более 49 000 женщин, средний возраст которых составил 79 лет, прошли тематический тест. Им, в частности, нужно было согласиться или не согласиться с утверждениями наподобие «У меня в жизни так много всего, за что я могу быть благодарна» и «Если бы мне пришлось перечислить все, за что я чувствую благодарность, это был бы очень длинный список».

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Три года спустя исследователи провели повторный опрос, чтобы выявить случаи смерти среди участниц. Они обнаружили, что более 4600 женщин умерли. Чаще всего причиной смерти становились сердечные заболевания.

Вывод следующий: люди могут улучшить свое здоровье, сосредоточившись на вещах, за которые они благодарны, уверены авторы исследования.

«Содействие здоровому старению является приоритетом общественного здравоохранения, и мы надеемся, что дальнейшие исследования улучшат наше понимание благодарности как психологического ресурса для увеличения продолжительности жизни».



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