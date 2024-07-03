Шесть фраз, которые убивают любовь и доверие в отношениях

Порой мы не придаем словам должного значения, тем временем «безобидные» на первый взгляд фразы испытывают терпение партнера и разрушают отношения. Постарайтесь не использовать следующие выражения в разговоре с любимым человеком.

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«Успокойся»

Есть множество способов разрядить обстановку — и призыв успокоиться точно не входит в их число. Какой бы несправедливой вам ни казалась изначальная причина эмоций партнера, запрет на их выражение лишь приведет к конфликту. В общем, совет «успокоиться» из тех, которому никто не следует — обычно результат равно противоположный. Принимайте эмоции партнера и постарайтесь выслушать — наверняка вы однажды поменяетесь местами и не хотели бы услышать предложение замолчать.

«Это плохая идея»

В конце концов, каждый из нас сам принимает решение о том, что лучше лично для него, даже если мотивация не всегда прозрачна для окружающих. Мало того что раздавать непрошенные советы — дело неблагодарное, еще хуже, когда оценка высказывается без погружения в суть проблемы. Партнеру начинает казаться, что вы совершенно его не понимаете, к тому же лишаете права на свое мнение. Предлагать идеи стоит в формате обсуждения, без категоричных заявлений.

«Если бы ты любил меня...»

Разрушительное действие ультиматумов кроется прежде всего в том, что большинство из них — явная манипуляция, и мы не собираемся реализовывать то, чем угрожаем. Достичь взаимопонимания таким образом никогда не получится. К тому же, используя чувства в качестве оружия, вы собственноручно подрываете фундамент любых взаимоотношений — доверие. Если вы действительно считаете, что партнер вас не любит, то это повод для отдельного разговора, а не упрека ради достижения своих целей.

«Мой бывший никогда бы так не поступил»

Вполне естественно сравнивать своего нынешнего партнера с бывшим в момент разочарования, однако есть один нюанс — делать это можно исключительно в мыслях. Вероятно, когда накал страстей спадет, вы вспомните о тех причинах, по которым прекратили ваши прошлые отношения и строите нынешние. Открытое сравнение по сути является болезненным оскорблением — ведь вы прямо заявляете о том, что ваш мужчина хуже человека, с которым вы разорвали связь.

«Ты всегда/Ты никогда...»

Знаете, что произойдет сразу после этой фразы в большинстве случаев? Партнер припомнит пару случаев-исключений, что приведет к бессмысленным дебатам. Гораздо лучше использовать слово «иногда», даже если предстоит неприятный разговор. Например, «иногда ты забываешь, о чем мы договаривались» — разговор будет гораздо более конструктивным. В конце концов, цель состоит в том, чтобы обсудить, как улучшить совместную жизнь, а не просто так озвучить недостатки.

«Тебя никто не держит»

Психологи категорически не одобряют угрозы расставанием, поэтому если вы действительно не собираетесь разорвать отношения, никогда не следует использовать эту тактику. Подобные заявления подрывают ощущение стабильности и внушают партнеру, что вы его не цените. Тем более не стоит постоянно использовать эту фразу, не придавая ей значения — она означает то, что означает: «ты мне не нужен, я обойдусь без тебя».

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