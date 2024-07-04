Синдром «яжемать»: что это и почему появляется

Синдром «яжемать»: нахальство - второе счастье?
Причины появления в обществе персонажей, объединенных одним общим названием «яжемать», согласился прокомментировать для ИА RuNews24.ru клинический психолог Станислав Самбурский.
По словам эксперта, всех подобных женщин отличает совершенно неподобающее поведение на людях. При этом они обладают непоколебимой уверенностью в праве вести себя любым образом, поскольку являются матерями.
По сути, совершённый ею вклад в демографию становится некоей индульгенцией на вседозволенность и исключительность, особенно, по отношению к тем, у кого детей нет. Ребенок при этом играет роль щита, прикрывающего неадекватное поведение мамаши.
Сегодня в интернете существует множество сообществ, посвященных проблеме: это говорит о ее масштабе. Пользователи делятся впечатлениями, рассказывают о наиболее вопиющих случаях наглости, агрессии и склонности к конфликтам со стороны матерей.
«Многие женщины, попадающие под критерий «яжемать», глубоко убеждены, что им можно то, что для других запрещено и наказуемо. Им можно брать чужие вещи, толкаться, унижать, хамить и повышать голос. Правда, когда они сталкиваются с подобным поведением в свой адрес, их мнение резко меняется, и они воспринимают, например, хамство как нечто недопустимое», - пояснил ИА RuNews24.ru Станислав Самбурский.
«Яжемать», полагающая, что она выполняет важную задачу для блага страны, нации или планеты, требует к себе постоянного внимания, настаивая на собственной исключительности. Интересно, что чаще себя так ведут женщины, испытывающие проблемы в отношениях с партнёром.
Как правило, если женщина защищена рядом с мужем она, то её требования к миру и окружающим снижаются. Агрессивное поведение возникает из-за необходимости постоянного самоутверждения.
«Яжематери» склонны навязывать окружающим свое мнение во всем: от кормления ребенка до воспитания. Они всегда правы, поскольку виновных находят среди окружающих, родственников, воспитателей, и даже героев мультфильмов.
Так, в одном из сообществ приводится история «яжематери», чьи дети насмотрелись «Смешариков» и стали неуважительно разговаривать с взрослыми. В лексиконе появились слова из сериала: «мамка», «батька» и прочие. Виновен в итоге оказался сериал, а не родительское воспитание.
«Эти матери не читают дополнительную литературу, не смотрят передачи, не консультируются с врачами. Причин может быть множество, например, низкий уровень образования. Возможно, это травмированные люди, которые не умеют взаимодействовать с обществом. Часто такие ситуации возникают с родителями, выросшими в детских домах. Им трудно устанавливать контакты с другими людьми, и они социально не адаптированы. Поэтому у них есть мнение, что трёхмесячных детей кормят килькой, и они считают это правильным», - поясняет психолог.
Печальнее всего, что, в конечном счете, все это аукнется на формировании личности ребенка. Скорее всего, он вырастет с таким же сознанием собственной исключительности, что принесет ему в будущем немало бед.