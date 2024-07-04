Синдром «яжемать»: что это и почему появляется

Причины появления в обществе персонажей, объединенных одним общим названием «яжемать», согласился прокомментировать для ИА RuNews24.ru клинический психолог Станислав Самбурский.

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По словам эксперта, всех подобных женщин отличает совершенно неподобающее поведение на людях. При этом они обладают непоколебимой уверенностью в праве вести себя любым образом, поскольку являются матерями.

По сути, совершённый ею вклад в демографию становится некоей индульгенцией на вседозволенность и исключительность, особенно, по отношению к тем, у кого детей нет. Ребенок при этом играет роль щита, прикрывающего неадекватное поведение мамаши.

Сегодня в интернете существует множество сообществ, посвященных проблеме: это говорит о ее масштабе. Пользователи делятся впечатлениями, рассказывают о наиболее вопиющих случаях наглости, агрессии и склонности к конфликтам со стороны матерей.

«Многие женщины, попадающие под критерий «яжемать», глубоко убеждены, что им можно то, что для других запрещено и наказуемо. Им можно брать чужие вещи, толкаться, унижать, хамить и повышать голос. Правда, когда они сталкиваются с подобным поведением в свой адрес, их мнение резко меняется, и они воспринимают, например, хамство как нечто недопустимое», - пояснил ИА RuNews24.ru Станислав Самбурский.



«Яжемать», полагающая, что она выполняет важную задачу для блага страны, нации или планеты, требует к себе постоянного внимания, настаивая на собственной исключительности. Интересно, что чаще себя так ведут женщины, испытывающие проблемы в отношениях с партнёром.

Как правило, если женщина защищена рядом с мужем она, то её требования к миру и окружающим снижаются. Агрессивное поведение возникает из-за необходимости постоянного самоутверждения.

«Яжематери» склонны навязывать окружающим свое мнение во всем: от кормления ребенка до воспитания. Они всегда правы, поскольку виновных находят среди окружающих, родственников, воспитателей, и даже героев мультфильмов.

Так, в одном из сообществ приводится история «яжематери», чьи дети насмотрелись «Смешариков» и стали неуважительно разговаривать с взрослыми. В лексиконе появились слова из сериала: «мамка», «батька» и прочие. Виновен в итоге оказался сериал, а не родительское воспитание.

«Эти матери не читают дополнительную литературу, не смотрят передачи, не консультируются с врачами. Причин может быть множество, например, низкий уровень образования. Возможно, это травмированные люди, которые не умеют взаимодействовать с обществом. Часто такие ситуации возникают с родителями, выросшими в детских домах. Им трудно устанавливать контакты с другими людьми, и они социально не адаптированы. Поэтому у них есть мнение, что трёхмесячных детей кормят килькой, и они считают это правильным», - поясняет психолог.



Печальнее всего, что, в конечном счете, все это аукнется на формировании личности ребенка. Скорее всего, он вырастет с таким же сознанием собственной исключительности, что принесет ему в будущем немало бед.