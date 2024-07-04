Как из развода сделать праздник: объясняет эксперт

Бывает, что решение о разводе принимается обоюдно без скандалов. Это значит, что чувства угасли и продолжать отношения уже не имеет смысла, рассказала ИА RuNews24.ru ивент-продюсер, основатель агентства LEVENT agency Анастасия Левитина.

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В таких случаях развод может стать хотя бы для одной из сторон началом новой жизни. Тогда закономерным может быть идея если не отпраздновать, то отметить расставание как шаг на пути к новым возможностям, приносящим чувство освобождения.

Подобная практика давно уже существует в мире, однако для России с ее устоявшимися традициями и менталитетом она еще нова. Тем не менее, есть компании, специализирующиеся на устройстве не только праздников, но и церемоний разводов.

«Сделайте это событие красивым и достойным завершением прошлого. Пусть реализация нестандартной идеи оставит в памяти только хорошие впечатления. Главное здесь – продумать всё до мелочей и не бояться обратиться к профессионалам», - пояснила ИА RuNews24.ru ивент-продюсер Анастасия Левитина.



Эксперт рекомендует быть последовательными и принять на вооружение пять главных советов. Их соблюдение поможет окончательно оформить расставание так, чтобы это событие запомнилось не только паре, принявшей решение, но и немногим избранным.

Не бойтесь объявить о своей идее родственникам, близким и друзьям из страха быть непонятыми. Идея, хоть и нестандартная, уже уверенно набирает популярность в мире. Доверьтесь профессионалам. Режиссер поможет сформулировать концепцию, продумает сценарий, включит в программу личные истории, эмоциональные моменты и грамотно спланирует атмосферу праздника. Продумайте концепцию. Что вы хотите донести до гостей, какое настроение создать? Это может быть неформальная вечеринка с друзьями, тихий ужин с близкими людьми или тематический праздник, отражающий ваши новые жизненные ценности. Выберите идеальную локацию. Не гонитесь за модой и красивым интерьером, главное, чтобы место соответствовало концепции праздника. Учтите удобство подъезда к площадке для гостей, размер площадки, разнообразие меню, возможность реализации сценария. Продумайте каждую деталь. Надо позаботиться о рассадке гостей с учетом их совместимости и комфорта, организации трансфера, если мероприятие пройдет за городом. В помещении должна быть комфортная температура, музыкальное сопровождение - соответствующего качества, без раздражающих шумов и громких звуков.