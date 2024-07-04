Назван способ сделать миссионерскую позу в сексе интереснее

Секс-коуч Луна Мататас считает, что секс в миссионерской позе необязательно будет скучным. Способы разнообразить самую универсальную позицию и сделать ее интереснее она назвала Men's Health.

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Для более глубокого проникновения Мататас посоветовала женщине закинуть одну или обе ноги на спину мужчине. Плюсом этой позиции коуч назвала возможность стимулировать точку G. Чтобы усилить интенсивность ощущений, она предложила положить ноги на плечи партнера. Коуч предупредила, что долго находиться в таком положении смогут не все, так как нужны хорошая физическая форма и растяжка.

Еще один вариант миссионерской позы, предложенный Мататас, также потребует гибкости и выносливости. Для этого мужчине надо встать на колени перед женщиной, а ей — лечь на спину, приподнять таз и поставить ступни на грудь партнеру. По словам эксперта, преимущество этой позиции в том, что женщина получает возможность контролировать темп и глубину проникновения.

Также Мататас предложила вариант миссионерской позы, который позволяет стимулировать клитор. Для занятия сексом в этом положении понадобится высокая кровать или стол. Коуч пояснила, что женщина должна лечь на спину и обхватить ногами за талию или плечи расположившегося рядом партнера.

Ранее сексуальный психофизиолог Николь Прауз посоветовала перед интимной близостью выпить чашку кофе. По ее словам, бодрящий напиток усиливает сексуальное возбуждение и делает процесс приятнее.