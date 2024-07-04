Эксперт назвал имущество, которое нельзя поделить при разводе

Личные вещи мужа и жены, такие как одежда и обувь, если они не относятся к категории драгоценностей или предметов роскоши, поделить как совместно нажитое имущество при разводе нельзя.

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Об этом рассказала адвокат Виктория Данильченко, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал News.ru.

По её словам, также не подлежит разделу имущество, нажитое до брака, либо которое было приобретено путём безвозмездных сделок. К ним относятся подарки и наследство. Вещи личного пользования тоже не подлежат разделу при разводе, отметила эксперт.

Вместе с тем, как заметила адвокат, встречаются случаи, когда принадлежащее только одному супругу имущество делится поровну. К примеру, если у кого-то из супругов был дом до заключения брака, и после свадьбы в нём сделали ремонт, цена такого объекта недвижимости возросла, а добиться этого удалось совместными усилиями.

Но иногда складывается и обратная ситуация, предупредила юрист. В частности, имущество, которое формально считается общим, может быть поделено не в равных долях при расторжении брака. Для этого необходимо доказать, что один из супругов вложил в его приобретение свои личные средства.