«Всегда хотела»: Екатерина Варнава кардинально сменила имидж

Российская телеведущая и актриса Екатерина Варнава опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографии, на которых предстала в новом имидже. Так, телезвезда сменила светлые локоны до плеч на короткое каре темно-каштанового цвета.

Артистка посетила гастро-ужин «Онегин» с шеф-поваром Давидом Эммерле в Переделкино. Для мероприятия Варнава выбрала короткое летнее платье-рубашку с блестящими вставками и большие солнцезащитные очки. Подписчики телеведущей в комментариях отметили, что непривычно видеть телезвезду в новом образе, однако многие признали, что ей к лицу новая стрижка. Некоторые выразили мнение, что каре визуально «омолодило» 39-летюю актрису.

Помимо Вранавы на вечере заметили Марию Миногарову, Елену Летучую, Ксению Дукалис и многих других. Кроме того, мероприятие посетил экс-ведущий шоу «Вечерний Ургант» Александр Гудков.

По информации СМИ, посетителей угощали сетом из авторских интерпретаций блюд XIX века. Их рецепт повар взял из «Энциклопедии русской жизни» писателя Александра Пушкина.

Ранее бывшая участница шоу Comedy Woman приняла участие в постановке «Я — Марлен» Саввы Савельева. Первые показы прошли в Европе. За последние месяцы в ходе подготовки к роли Екатерина Варнава сбросила 25 килограммов.