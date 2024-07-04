Как приложения для знакомств влияют на психику

Около 80-90% пользователей приложений для знакомств со временем ощущают усталость от них или выгорание, считает психолог Ясмин Саад. Об этом эксперт рассказала в беседе с Yahoo News. Отчасти это объясняется тем, что сервисы знакомств не гарантируют успеха, независимо от того, ищете ли вы партнера на всю жизнь или случайную интрижку.

«Это вызывает чувство безнадежности и проблемы с самооценкой. Это становится невыносимым», — считает эксперт.



Эксперты считают, что выгорание, связанное с сервисами для свиданий, явление не новое — только ранее люди разочаровывались в сайтах с анкетами.

«В наши дни эмоциональное выгорание может усиливаться из-за того, что практически для каждой сферы нашей повседневной жизни есть приложение, и необходимость постоянно быть в Сети может оказаться эмоционально непосильной задачей», — считает доцент Бостонского университета Кэтрин Кодуто, которая изучает онлайн-знакомства с 2016 года.



Однако это вовсе не означает, что приложения для знакомств скоро исчезнут. Исследования показывают, что в последние годы количество пользователей оставалось относительно стабильным.