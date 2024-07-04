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Как приложения для знакомств влияют на психику

Около 80-90% пользователей приложений для знакомств со временем ощущают усталость от них или выгорание, считает психолог Ясмин Саад. Об этом эксперт рассказала в беседе с Yahoo News. Отчасти это объясняется тем, что сервисы знакомств не гарантируют успеха, независимо от того, ищете ли вы партнера на всю жизнь или случайную интрижку.

Как приложения для знакомств влияют на психику
© Super.ru
«Это вызывает чувство безнадежности и проблемы с самооценкой. Это становится невыносимым», — считает эксперт.

Эксперты считают, что выгорание, связанное с сервисами для свиданий, явление не новое — только ранее люди разочаровывались в сайтах с анкетами.

«В наши дни эмоциональное выгорание может усиливаться из-за того, что практически для каждой сферы нашей повседневной жизни есть приложение, и необходимость постоянно быть в Сети может оказаться эмоционально непосильной задачей», — считает доцент Бостонского университета Кэтрин Кодуто, которая изучает онлайн-знакомства с 2016 года.

Однако это вовсе не означает, что приложения для знакомств скоро исчезнут. Исследования показывают, что в последние годы количество пользователей оставалось относительно стабильным.