Психолог рассказала, каких людей называют «нормисами»

Им свойственны страх привлекать к себе внимание и желание получить одобрение окружающих.

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Такие личности избегают конфликтов и не подчёркивают свою индивидуальность. В этой позиции они чувствуют себя в безопасности, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Татьяна Яхудина.

«Люди извне ищут подтверждения своей нормальности. Это может говорить, что человек боится выделяться, либо боится привлекать внимание других людей, либо может быть склад характера. Психологический портрет «нормисов» может быть окрашен так, что эти люди ищут поддержку и одобрение. Эти люди обычно избегают конфликтов и споров, стараются сохранять гармонию, не высовываться. Это больше такие консерваторы, это те люди, которые хранят традиции. В целом, в определённых ситуациях они могут проявляться, что-то делать. Безопасно для них в такой позиции — позиции «нормиса». Это может говорить о предрасположенности, что боязнь выделиться, страх привлечь внимание к себе, не быть индивидуальным. Самая яркая личность может в этом человеке спровоцировать внутреннее беспокойство. Социум больше принимает людей, которые спокойные, как серые мышки. Всё чаще в соцсетях больше проявляются люди, которые «ненормисы», которые выделяются, которые стремятся быть индивидуальным».



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