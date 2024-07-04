Все будет хорошо: как сохранять оптимизм, даже когда все плохо

Жизнь, как известно, в полоску. За белой следует черная, за грустью приходит радость. Но что делать, если трудный период подзатянулся, сил оставаться счастливыми и радостными все меньше, а скатываться в тоску и депрессию совсем не хочется? Выполнять простые действия, чтобы сохранить оптимистичный настрой. Ведь ночь темнее всего перед рассветом, он обязательно будет.

© Unsplash

Практикуйте благодарность

Начните менять свой образ мышления с ведения дневника благодарности — блокнота, в котором вы будете записывать все хорошее, что есть в вашей жизни. В конце каждого дня записывайте пять вещей, за которые вы благодарны, чтобы сосредоточиться на хорошем в своей жизни.

«Например, если у вас был плохой день на работе, вы можете поблагодарить себя за то, что смогли вернуться домой и провести время с семьей. Сосредоточившись на том, за что вы благодарны, а не на том, что вам хотелось бы изменить, вам будет легче сохранять позитивный настрой», — объясняет психолог Радмила Бакирова.



Старайтесь делать больше каждый день

Один из главных аспектов позитивного настроя — вера в себя и свои возможности. Если вы хотите сохранить оптимизм, старайтесь каждый день проверять свои возможности. Сегодня делайте больше, чем вчера, а завтра — больше, чем сегодня.

«Если вы каждый день будете преодолевать свои пределы, это продемонстрирует, что вы способный и умелый человек. Тогда, когда перед вами встанет серьезная задача, опыт испытания себя даст вам уверенность в том, что вы готовы ее выполнить», — рассказывает Радмила.



Описывайте себя позитивными словами

Изменение языка, который вы используете, говоря о себе, может стать простым решением для поддержания позитивного настроя. Например, если вы описываете свою работу как увлекательную, вы можете с нетерпением ждать начала рабочего дня.

«Используйте позитивную лексику всегда, когда можете. В конце концов, язык станет частью вашего мышления, так что картина мира поменяется на более светлую и радостную», — подчеркивает Радмила.



Окружайте себя позитивными людьми

Компания также может повлиять на ваше отношение к жизни. Вы можете подражать людям, с которыми проводите больше всего времени, даже если делаете это неосознанно.

«Проводите как можно больше времени с коллегами, которым нравится работать и которые спокойно относятся к препятствиям, и старайтесь заводить друзей, которые поддерживают вас», — советует психолог.



Начните медитировать каждый день

Вы можете научиться сохранять позитивный настрой в сложных ситуациях, включив медитацию в свой распорядок дня. Ваше дыхание может сильно влиять на ваши эмоции: когда вы дышите медленно и глубоко, вы можете сохранять спокойствие и концентрироваться на позитивных аспектах.

Не ожидайте результатов

Вместо этого вы можете работать над достижениями, не ожидая их появления. Постановка целей и действия по их достижению без ожидания результатов помогут вам сохранять позитивный настрой, даже если вы никогда не достигнете этих целей. А если у вас все же все получится, то ваше чувство выполненного долга может быть еще сильнее и вы получите больше радости.