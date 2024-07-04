Назван идеальный подарок партнеру, который не требует затрат

Устали ломать голову над подарком второй половинке? Согласно данным опроса Talker Research, в котором приняли участие более 2000 человек, когда дело доходит до отношений, почти в два раза больше представителей поколения Z и миллениалов предпочли бы получить в подарок чистый дом (17%), а не дорогой подарок (11%). Кроме того, около 69% респондентов заявили, что их возбуждает простое наблюдение за тем, как партнер занимается уборкой.

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Интересно, что привычки в сфере уборки, по всей видимости, могут предсказать продолжительность отношений. Опрос показал, что 34% пар со схожими взглядами на чистоту в доме прожили вместе не менее пяти лет. Особенно качественно прибраться имеет смысл в самом начале отношений: пускай в вашем доме пахнет свежестью! Каждый третий участник опроса был готов поставить на романе крест, если в доме симпатии будет недостаточно чисто. А две трети респондентов заявили, что к разрыву может привести неприятный запах в доме пассии.