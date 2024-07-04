Психоаналитик рассказала, чем отличается жена-соратница от содержанки

Жена-соратница не будет тратить всю зарплату своего мужа, рассказала «Радио 1» психоаналитик Ирина Смолярчук. По ее словам, жена-содержанка, наоборот, является потребительницей чужого благополучия.

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От женщин-иждивенок, девочек-потребителей я часто слышу: «Моя зарплата мне на шпильки, булавки и каблучки, а его зарплата — на содержание семьи». В этом месте женщина выступает потребительницей чужого благополучия и выставляет себя абсолютно несамостоятельной иждивенкой, — объяснила специалист.



Психоаналитик отметила, что жена, которая для своего мужа является подругой по жизни и соратницей, будет уважительно относиться к его доходам. Если женщина будет настаивать на тратах на себя и не согласится экономить, это может подвергнуть мужское эго унижению. Из-за этого супруг может перестать ценить свою партнершу.

Мужчина будет ценить свою жену как настоящего соратника, а не как расточителя его заработка, — добавила Смолярчук.



Ранее Ирина Смолярчук рассказала, что, если в отношениях женщина зарабатывает больше мужчины, она не должна его в этом упрекать. Она отметила, что в таких ситуациях женщины могут подтягивать своих партнеров. Психолог добавила, что женщина может научить мужчину продвигать себя и быть более успешным в своей профессии.