Похудевшая на 20 килограммов девушка пожаловалась на завистливых подруг

Не все умеют радоваться чужим успехам. В этом убедилась девушка, которая поделилась неприятной историей из жизни на форуме Reddit.

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Автор публикации, чье имя не называется, отправилась со своим мужем и еще двумя общими друзьями загород. Все договорились наконец встретиться семьями и хорошо провести время на свежем воздухе, в том числе поплавать.

Героиня истории, как она сама пишет, последнее время активно занималась спортом и сидела на диете, что помогло ей избавиться от 22 лишних килограммов. Ни подруги, ни их мужья еще не знали об этом, так как виделись все последний раз давным-давно.

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Так как старые одеяния уже были не по размеру, девушка отправилась по магазинам и купила себе новый купальник – раздельный, который подчеркивал ее новую идеальную фигуру.

Настал день Х. Все плавали, катались на гидроциклах, вкусно ели и много общались. В общем, ничего не предвещало беды…

«Мы с подругами сидели на крыльце и разговаривали, как вдруг я услышала: «тебе нужно сбавить обороты». Сначала я не поняла, о чем они говорят, поэтому отшутилась. Вот тогда все и набросились на меня. Они сказали, что мне нужно прикрыться: мол, я заставляю их мужей чувствовать себя неловко. И тут я наконец поняла, что они имели в виду мой раздельный купальник. Я спросила: «а что с ними не так?». И они продолжили нападать на меня с фразами наподобие «никто не хочет пялиться на твою пятую точку и грудь!».



Девушка растерялась и убежала к себе в комнату. Всю ночь она плакала и думала: с ней что-то не так или у подруг низкая самооценка?

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