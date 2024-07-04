«Как я ей завидую». Женщину одолевают смешанные чувства из-за юности и красоты коллеги

Молодость проходит, и впоследствии остается только вспоминать о том, как когда-то было чудесно и весело. С внезапным приливом ностальгии столкнулась 30-летняя женщина, которая завидует своей юной и привлекательной коллеге.

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По словам автора поста на женском форуме, с ней флиртовал молодой человек из офиса. Они активно переписывались, все шло чудесно, но в какой-то момент собеседник начал присылать пошлые сообщения и делиться своими сексуальными фантазиями. Женщину это смутило, ухажер почуял что-то неладное, и в итоге общение сошло на нет. Позднее героиня истории узнала, что он начал встречаться с их общей коллегой.

«Я являюсь начальницей двадцатилетней девушки. Никак не могу перестать думать о том, как же я ей завидую. У нее насыщенная светская жизнь, а сама она очень красивая, умная и стильная. Она отлично справляется со своей работой, и у нее большой потенциал. Она дружелюбна со всеми, и мне самой тоже очень нравится».



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Женщина очень сожалеет о том, что не продолжила переписку со своим поклонником. Кроме того, теперь она постоянно думает о своей подчиненной, которая отбила воздыхателя у босса, но, конечно, даже и не подозревает об этом.

«Но теперь, когда она встречается с ним, я не могу выбросить его из головы. Классический пример ситуации, когда хочешь, но не можешь заполучить. Она не знает ни о каком флирте между нами, насколько мне известно».



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