Как найти общий язык с тещей

Иногда в отношениях даже с кровными родственниками трудно найти взаимопонимание. Обрести его, общаясь с родными второй половинки, подчас сложнее. Эксперты расскажут, как мужчине найти подход к тёще.

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Вступая в брак, мужчина обретает не только новый социальный статус, но и новых родственников. Главный из них -тёща (поскольку именно она наиболее тесно связана с его супругой).

Взаимоотношения зятя и тёщи давно стали темой для анекдотов, смысл которых сводится к неутешительному выводу — этот союз не может быть дружеским, доброжелательным. Но современные психологи утверждают — может! С помощью небольших усилий его очень просто сделать таковым.

Психолог Лидия Кошкина убеждена, что независимость вашей новой семьи от родительской семьи вашей супруги является ключом и к счастливому браку, и к добрым отношениям с тёщей:

"Чем меньше Вы и ваша супружеская жизнь зависит от родителей супруги, тем больше шансов на счастливый брак. Если вы с супругой проживаете, к примеру, на территории тещи, то вы обязаны следовать правилам, которые она устанавливает. Это, как правило, ведёт к конфликтам, как минимум, бытовым. Та же ситуация, если теща одалживает вам деньги, берет для вас кредиты. Получается, что она становится тем человеком, от решения которого зависит ваша текущая жизненная ситуация. Гармоничных отношений здесь не получится, т.к. ваша позиция очевидно ниже. Женившись на женщине, Вы не пришли в её семью, а создали собственную. Важно дать понять это новым родственникам как можно раньше", — советует эксперт.



И ещё несколько "столпов" на которых держатся взаимно доброжелательные отношения тёщи и зятя, по мнению нейропсихолога, нейралинера Марины Винберг.

Понимание и уважение

Осознайте её роль

Тёща — это не только мать вашей жены, но и человек с богатым жизненным опытом, своими взглядами и ценностями. Попытайтесь понять её точку зрения и уважать её роль в семье. Важно помнить, что для вашей жены её мать — важный человек, и ваши усилия по налаживанию отношений будут оценены.

Установите открытое общение

Открытое и честное общение — ключ к любым здоровым отношениям. Не стесняйтесь обсуждать с тёщей ваши чувства, ожидания и вопросы, которые у вас возникают. Постарайтесь слушать её мнения и быть открытым к диалогу.

Терпение и гибкость

Будьте терпеливы

Терпение — это добродетель, особенно в отношениях с тёщей. Иногда могут возникать разногласия и конфликты, но важно помнить, что отношения строятся со временем. Дайте ей время привыкнуть к вам и вашим особенностям.

Готовность к компромиссам

В семейных отношениях компромиссы неизбежны. Будьте готовы идти на уступки и находить решения, которые удовлетворяют обе стороны. Показывая гибкость, вы демонстрируете уважение и желание строить прочные отношения.

Положительное взаимодействие

Благодарность

Проявляйте благодарность и признательность за всё, что тёща делает для вашей семьи. Это могут быть как мелкие жесты, так и крупные поступки. Благодарность укрепляет отношения и создаёт позитивную атмосферу.

Найдите общие интересы

Попробуйте найти общие интересы и увлечения, которые помогут вам сблизиться. Это может быть общая любовь к кулинарии, спорту или культурным мероприятиям. Совместные занятия создадут возможности для приятного времяпрепровождения и укрепления связи.

Установление спокойных, мирных взаимоотношений с тёщей потребует от мужчины усилий, но в итоге они будут вознаграждены не только позитивным восприятием вас мамой жены, но и особым доверием к вам самой супруги — она, несомненно, оценит то, как вы относитесь к одному из самых дорогих для неё людей.