«Мало отличаются от эротоманов»: кто такие трудоголики и сколько их в РФ

5 июля во всем мире отмечается День трудоголика. Большинство россиян считают, что они много работают, свидетельствуют результаты опросов. Как трудоголизм влияет на психическое здоровье, приводит ли он к обострению заболеваний — в материале NEWS.ru.

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Кто такие трудоголики

Трудоголик — это человек с повышенной фиксацией на одной сфере жизни, а именно — работе, рассказала в разговоре с NEWS.ru психолог-профайлер Мария Филь.

«По механизму работы психических процессов трудоголики мало чем отличаются, например, от эротоманов. Причина в том, что мы склонны фиксироваться на том, что приносит удовольствие. Обычно концентрация на какой-то одной сфере жизни происходит в том случае, если все остальные не дают нужного уровня удовлетворения. С возрастом становится все сложнее изменить траекторию личностного развития, потому что мы все склонны выбирать более знакомый и легкодоступный источник получения гормона счастья, который вырабатывается по принципу "стимул — реакция"», — сказала Филь.



По словам эксперта, это относится и к трудоголизму.

«Например, отлично поработал — получил поощрение, занял более высокую позицию на социальной лестнице, находишься в фокусе всеобщего внимания. Обычно такие механизмы закладываются еще в детстве, когда ребенка хвалят за хорошие оценки и другие достижения, ставят общее отношение его личности в зависимость от социального успеха», — отметила Филь.



Феномен трудоголизма многогранен, добавил в разговоре с NEWS.ru кризисный психолог Павел Пономарев. По его словам, трудоголизму подвержены практически все предприниматели, потому что они не могут позволить себе работу по жесткому графику, например только пять дней в неделю.

Пономарев отметил, что среди журналистов огромное число трудоголиков из-за особенностей профессии.

Много ли в России трудоголиков

Более двух третей (68%) работающих россиян считают себя трудоголиками. Среди наших сограждан в возрасте до 24 лет таких оказалось три четверти респондентов (74%), свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром SuperJob. Среди тех, кто полностью посвящает себя работе, женщин больше, чем мужчин, — 72% и 63% соответственно.

Результаты исследования также показали, что чем выше уровень доходов, тем больше желания отдавать работе все свое время. Например, среди опрошенных, чей доход более 80 тысяч рублей в месяц, таких оказался 71%. Среди россиян, зарабатывающих ежемесячно менее 30 тысяч рублей, — 62%.

Итоги опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» и медицинской компанией, показали, что 29% россиян причисляют себя к трудоголикам. 48% респондентов считают себя таковыми время от времени — 33% женщин и 23% мужчин. Согласно результатам исследования, среди россиян, относящих себя к трудоголикам, половина не может отказать коллегам в помощи по работе даже в свободное время. При этом 43% респондентов сообщили, что очень часто задерживаются на работе, а 28% иногда работают в отпуске. Кроме того, 27% опрошенных берут рабочие задачи на выходные, а 25% россиян имеют одну или несколько подработок.

В каких городах трудоголиков больше всего

Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург возглавили рейтинг городов России с самым трудолюбивым населением, составленный аналитиками агентства «ТурСтат». Итоги проведенного опроса показали, что 37% тех, кто назвал себя трудоголиком, проживают в Москве, а 23% — в Санкт-Петербурге.

На третьем месте расположился Екатеринбург, в котором живут 14% трудоголиков. По 8% — в Новосибирске и Нижнем Новгороде, которые поделили четвертое и пятое места рейтинга.

По данным Росстата за 2023 год, больше всего работают жители Хакасии и Калужской области. В этих регионах рабочая неделя в среднем длится 40 часов. Чуть меньше работают во Владимирской и Челябинской областях — примерно 39,5 часа. В Москве средняя рабочая неделя составляет 38 часов 55 минут.

Нужно ли бороться с трудоголизмом

Многие трудоголики по-своему счастливы, потому что не знают другого алгоритма поведения. Все, что находится за пределами их привычной деятельности, в том числе дополнительный отдых, связано с выходом из зоны комфорта, пояснила Филь.

«Отношение к этой ситуации должно зависеть от того, приносит ли такой подход к жизни дискомфорт или нет. Нужно корректировать только то состояние, которое человек осознает как проблему», — утверждает собеседница NEWS.ru.



Пономарев высказал мнение, что у трудоголиков часто не получается состояться в других сферах жизни. По его словам, они не могут построить семью и крепкие отношения с партнером. Однако, подчеркнул эксперт, трудоголиков могут мотивировать отношения с близкими. Люди полностью отдают себя работе, чтобы достигать новых высот в карьере и радовать родственников или партнера. Главное — знать меру, иначе зацикленность на работе может плохо закончиться, отметил психолог.

«Важной проблемой трудоголизма является выгорание — в таком случае человек перестает эффективно работать. На этом фоне могут развиваться соматические заболевания — проблемы с артериальным давлением и сном. Это прямые побочные эффекты такого образа жизни», — резюмировал Пономарев.



Как лечить зацикленность на работе

Психолог Елена Волкова заявила NEWS.ru, что в тех случаях, когда трудоголизм доходит до крайностей, человеку необходима помощь.

«В моей практике встречались люди, которые без преувеличения ежедневно трудились по 20 часов. Однако такое увлечение работой не может не сказываться на психическом и физическом здоровье: начинаются обострения различных заболеваний, в итоге человек рано или поздно попадет в больницу», — говорит Волкова.



По ее словам, трудоголиков необходимо переключать на другие сферы жизни, например активно вовлекать в занятия спортом и находить хобби. Волкова признала, что в России слово «трудоголик» воспринимается позитивно, его главный синоним — «трудолюбие».