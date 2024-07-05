Женщина поймала себя на влечении к пожилым мужчинам и обеспокоилась

Эксперт по отношениям Эм Кларксон дала совет женщине, которая обеспокоилась, поймав себя на влечении к пожилым мужчинам. Ответ специалистки опубликовало издание Metro.

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По словам автора письма, с недавних пор она одинока, но продолжает встречаться с мужчинами ради секса.

«Переспав с ними, я узнаю, что у них есть дочери практически того же возраста, что и я! Это произошло уже дважды», — рассказала она.



Теперь женщина переживает, вдруг с ней что-то не так и не нужно ли ей разобраться в происходящем. Она также отметила, что никогда не фантазировала о мужчинах постарше, и допускает, что является объектом исполнения мужских фантазий.

Специалистка поддержала желание женщины разобраться в себе и предложила больше расспрашивать о жизни партнеров до секса — об их женах, детях, возрасте и личных предпочтениях.

«Я нахожу инфантилизацию молодых женщин и популярность жанра порно "отчим делает это с дочерью-подростком" совершенно отвратительными. Я не говорю, что в вашем случае это обязательно так, но если контакт вызывает у вас дискомфорт и вы чувствуете, что вас используют для осуществления какой-то фантазии, думаю, вам стоит задуматься о возрасте ваших партнеров», — посоветовала Кларксон.



Даже если автор письма поймет, что ей действительно нравятся мужчины постарше, уверена специалистка, об их возрасте лучше интересоваться заранее.

Ранее Кларксон дала совет мужчине, который захотел загрузить неработающую партнершу бытом, чтобы обязанности распределялись честнее. Кларксон отметила, что баланс оплачиваемого и неоплачиваемого труда трудно найти любым парам.