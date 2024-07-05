Что о вас расскажут родинки на пальцах и ладонях

Эти маленькие скромные пятнышки на руках могут поведать многое о своем хозяине.

Родинка на большом пальце руки

Люди с такой отметиной легки и беззаботны. С одной стороны, с ними весело общаться, они бесшабашны и благодушны, легки на подъем и беспечны. Таких зовут всегда на вечеринки и приглашают на дружеские уик-энды. Серьезных и основательных людей немного раздражает такое легкомыслие. Им не нравится этот ветер в голове и бесконечные хиханьки да хаханьки.

Строгие руководители отказываются от услуг таких работников, они им кажутся безответственными. Хотя это далеко не так. Коллега с родинкой на большом пальце бывает заводилой, а значит, он разряжает обстановку в коллективе. Из них получаются хорошие ведущие мероприятий и бренд-менеджеры. Организованность приходит с опытом.

В личной жизни мужчине с отметиной на большом пальце легче, чем девушке. Парень может стать ловеласом, но это не помешает быть неназойливым мужем и общительным отцом. А вот дамы при всей своей легковесности могут пропустить свое счастье, потому что, как комаров подушечкой пальца, будут придавливать серьезные инициативы ухажеров.

Родинка на указательном пальце руки

Отмеченный пятнышком указующий перст говорит о властном характере обладателя. Уверенность, самодостаточность, требовательность к себе и окружающим помогают таким людям добиться многого в жизни.

Сильный характер делает человека успешным и пробивным. Очень важно развивать в себе лояльность и хорошее знание рабочего этикета, иначе можно превратиться в деспотичного диктатора. Учитесь слушать собеседника, правильно дискутировать и допускать возражения. Тогда из вас получится авторитетный, а не авторитарный руководитель.

Женщины получаются прекрасными хозяйками. Они умеют рационально распоряжаться бюджетом, и у них всегда припасена финансовая подушка. В доме будет чистота и порядок, и муж далеко не отойдет от дома. Мужчинам с отметиной на втором пальце тоже везет с семьей, но они долго будут присматриваться к своей избраннице, «тестировать» ее на смирение. Мудрая, спокойная, уверенная в себе девушка найдет в таком мужчине прекрасного защитника на всю жизнь.

Родинка на среднем пальце руки

Такие люди любят поспорить, побыть противником чего-либо, но это больше похоже на демагогию. Они не любят работать и доводить дело до конца. Им нужно особенно усидчиво учиться, развивать память, воспитывать в себе организованность, вырабатывать трудолюбие. Чтобы не превратиться в бесполезного скандалиста, нужно совершенствовать данный природой талант — спортивный интерес. Путешествия могут стать великолепным выплеском эмоций и способом получения новых знаний. Усидчивый обладатель родинки на среднем пальце сможет стать лидирующим спортсменом.

Девушки с такой отметиной становятся прелестными болтушками, которые в силу своей женской интуиции используют данный талант в продвижении карьеры. Мужчины могут быть ленивыми, сварливыми и неповоротливыми, если не найдут в себе силы встать с дивана и добиваться цели. Кстати, бег с препятствиями пойдет им только на пользу.

Родинка на безымянном пальце руки

Душевный друг: искренний, добрый, отзывчивый. Человек, на которого можно полностью положиться. Как правило, друзья его любят и во всем доверяют, а руководители пользуются безотказностью. Но за внешней мягкотелостью скрывается очень твердый стержень. Этот человек не предаст и не пойдет на сделки с совестью. С такими, что называется, не страшно в разведку. Он может стать хорошим конструктором, преподавателем.

Глупенькие девушки такого парня считают просто классным другом, доверяют ему свои девичьи секреты и совсем забывают с ним кокетничать. Это неверно. Знайте, что если увидели у парня родинку на безымянном пальце, тащите его сразу в ЗАГС и надевайте на этот палец кольцо. Лучшего партнера по жизни вам не найти. Обладательница отмеченного четвертого пальца также будет лучшей подругой по жизни.

Родинка на мизинце руки

Это по жизни «серые кардиналы». Они тихи и молчаливы, но, если правильно развивают свои таланты, становятся очень влиятельными особами. Не надо думать, что немногословный человек совсем безобиден. Из-за своей скрытой ранимости он может быть злопамятным. Умный обладатель родинки на мизинце может стать прекрасным дипломатом, архитектором, аграрием.

Девушки с точечкой на пятом пальце — милые скромные Золушки, которые знают, в какой момент нужно потерять туфельку. Мужчины с такой отметиной в личной жизни люди непростые. Как говорится, из него слова не вытянешь, а значит, не поймешь, что он думает. Но здесь нужно подключить шестое чувство, и тогда умиротворение семье обеспечено.

Родинка на ладони

Здесь можно аплодировать во все ладони — вам досталось сокровище. Потому что такой человек обладает всеми лучшими качествами, которые указаны в разделах «родинки на пальцах». У обладателя пятнышек на внутренней части кисти все в меру. Он и весел, и трудолюбив, вовремя молчит и уместно вступает в дискуссию. Он умеет контролировать свои эмоции и добиваться результата от других.

Женщине с родинкой на ладони нужен сильный партнер, который будет ее достоин. Главное, чтобы она сама не задержалась в выборе. Иначе может остаться в гордом одиночестве.