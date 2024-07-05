Психолог рассказал, как отвлечься от работы на время отпуска

Четкая организация дел в последние дни перед отпуском и выбор правильной компании помогут забыть про работу на время отдыха. Об этом в пятницу, 5 июля, рассказал специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

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Психолог отметил, что если есть возможность доделать проекты без спешки, лучше не оставлять их на потом. Также стоит заранее обсудить с коллегами делегирование ваших рабочих задач.

"Неплохо составить список задач, требующих первоочередного внимания по возвращении, — это сэкономит время при непростом входе в режим. Цель этого — подведение своеобразной внутренней черты под делами перед тем, как уйти на время", — передает слова Хакимова «Москва 24».



Эксперт подытожил: чтобы все прошло хорошо, надо научиться формулировать установку, что в такой-то отрезок времени нет ничего, кроме расслабления и общения с близкими.

Сэкономить семейный бюджет во время планирования отпуска возможно, если заблаговременно распланировать поездку. Важно начинать планировать отпуск за несколько месяцев — как зимний, так и летний. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, какие направления сейчас популярны и наиболее выгодны.