Каждый десятый мужчина не может удовлетворить свою девушку поцелуем

Каждый пятый респондент поцеловался в первый раз в возрасте 13 лет или младше. Большинство жителей России начали совершенствовать свои навыки целоваться в возрасте от 14 до 16 лет. Первый поцелуй произошел в подъезде у 23% мужчин и 31% женщин. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования сервиса знакомств «Мамба».

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Почти половина опрошенных девушек считает, что для первых поцелуев необходимо убедиться во взаимной симпатии и сходить минимум на три свидания. Однако 62% мужчин предлагают не медлить и отбросить предрассудки уже на первой встрече.

Несвежее дыхание является главным «красным флагом» для поцелуев у 33% мужчин и 48% женщин. Каждый десятый участник опроса советует использовать гигиеническую помаду, чтобы губы были нежными. Отсутствие чувств к партнеру является проблемой для 27% мужчин и 38% женщин.

Французский поцелуй с языками является самым популярным видом поцелуя среди россиян – он нравится 60% женщин и 71% мужчин. Классический поцелуй, когда соприкасаются только губы, занимает второе место. Вампирский поцелуй с легким покусыванием и слепящим светом сияния кожи от солнца нравится каждому пятому опрошенному.

Более 60% мужчин и женщин оценивают свои навыки в области поцелуев на твердую пятерку. Примерно каждый десятый парень признается, что не может порадовать свою девушку поцелуем, так как не смог постичь это искусство.

Для 40% россиян поцелуи в общественных местах являются признаком невоспитанности. Интересно, что около 1% джентльменов, участвовавших в опросе, предпочитают, чтобы дамы просто целовали их ручки.

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