Как распознать свои истинные желания: пять шагов

В современном мире, где многие люди сталкиваются с трудностями в определении своих желаний и целей, понимание собственных потребностей становится ключевым фактором для достижения личного счастья и успеха.

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Проводник трансформационной игры Мария FRAU рассказала о 5 простых шагах, которые помогут вам распознать свои истинные желания и начать двигаться в правильном направлении.

В начале важно отметить, почему человек может не слышать или не понимать, являются ли его желания его собственными или навязанными извне. Обычно это происходит, когда теряется связь с телом, и оно перестает реагировать на импульсы — то есть внутри мы чувствуем одно, но в нашей голове возникают совершенно другие мысли.

В первую очередь это связано с тем, что мы часто слушаем других людей, и у нас отсутствуют опора на себя и чувство контакта с собственным телом. Когда к нам приходит импульс желания, то есть в голову поступает какая-то мысль, и в теле мы чувствуем отклик. Но тут же включается разум, возникают страхи, ум «перевешивает» наши внутренние ощущения, и мы начинаем думать: «А может быть, это не моё?». Так, светлая и чистая энергия, предназначенная для исполнения и реализации нашего истинного желания, уходит в страхи и остается в нашем теле в виде «зажимов» и блоков.

Так что же делать для того, чтобы услышать, понять и принять себя и свои намерения? Вот пять простых, но эффективных рекомендаций:



Начните медитировать

Медитации прекрасно работают и помогают сфокусироваться на главном, потому что во время них мы не только расслабляемся, как многие думают, но и тренируем мозг, учим его находиться в моменте здесь и сейчас. Потому что, если человек отсутствует в моменте, он либо тратит свою энергию на чувство вины, погружаясь в прошлое, либо беспокоится и думает о будущем, теряя возможность реализовать свои желания в настоящем времени.

Регулярная медитация помогает избавиться от ненужных мыслей. Когда мы медитируем, внутри нас будто возникает ощущение пустоты, в которой мы можем услышать свой внутренний голос и свои истинные желания. Кроме того, во время практик мы начинаем осознавать процессы, происходящие в нашем теле, особенно когда концентрируемся на дыхании: это позволяет найти и проработать «зажимы» и блоки, а также улучшает концентрацию внимания.

Поставьте на телефон заставку с вопросами

Следующая несложная практика, которая также возвращает в текущий момент и помогает установить контакт с телом, — это вопросы в виде заставки на телефоне. «Что я чувствую сейчас?», «О чем я думаю?», «Чего я хочу?» — каждый раз, смотря на экран смартфона, вы будете задумываться над вопросом, настраиваться на тонкую волну исполнения желаний и научитесь лучше понимать себя. И следовательно быстрее начнете предпринимать шаги для достижения своих целей.

Ведите дневник и рисуйте

Ведение дневника — отличный способ разобраться в своих чувствах и мыслях. Попробуйте начать с простого: записывайте события дня, свои эмоции и впечатления. Со временем это станет для вас привычкой, и вы сможете использовать дневник для саморефлексии и планирования.

Выплескивайте на бумагу все свои чувства и эмоции, накопившиеся за день, — записывайте все, что приходит на ум. Попробуйте заново пережить события дня, чтобы вернуться к ощущениям в теле и осознать свои реальные эмоции в тот момент.

Ведь так бывает, что при встрече со знакомыми мы часто говорим, что у нас все хорошо, потому что так принято. Но в ту секунду мы могли испытывать другие чувства. Когда мы привыкаем быть удобными для других и надеваем маску, теряется связь с телом, и мы перестаем слышать свои желания. И практика ведения дневника как раз эту маску снимает, позволяя понять, что вы чувствуете на самом деле.

А для тех, кто не умеет выражать свои мысли словами, хорошим инструментом станет рисование: через рисунок мы можем увидеть масштаб наших желаний и то, как мы хотели бы это выразить.

Замечайте, что вдохновляет и триггерит вас

Далее следует более серьезная практика — замечать триггеры и видеть источники вдохновения вокруг. Когда нас что-то триггерит, мы хотим избавиться от того, что нам не нравится, и даже начинаем уходить в негатив. Но на самом деле все, что нас триггерит, — это непроявленная часть нас. То есть наше тело показывает нам, чего мы хотим, но по каким-то причинам не позволяем себе этого.

Например, девушка идет по улице с дорогой сумкой, и вы думаете, что это неправильно. Это может быть как ваше личное мнение, так и мысли, навязанные обществом или близкими, которые когда-то говорили вам, что лучше тратить деньги более разумно, чем на покупку вещей. Но на самом деле эта сумочка — предмет ваших мечтаний, который вы не можете себе позволить в силу своих убеждений.

Отслеживая свои триггеры, вам будет легче распознавать свои скрытые желания. Так же и с вдохновением, когда мы восхищаемся окружающими людьми: так мир указывает вам на то, что вы тоже обладаете подобным потенциалом, и если вы будете стремиться к успеху этого человека, то сможете достичь таких же результатов, как и он.

Честный разговор с собой: в зеркало или с партнером

Последний и крайне важный инструмент — это честный разговор с самим собой. Смотря на себя в зеркало или в глаза близкого человека, понимаешь, что это довольно серьезная и непростая практика, ведь во время ее выполнения обнажаются душевные травмы. Часто бывают и слезы, а эмоции, которые начинают пробуждаться вместе с внутренней энергией, просто захлестывают.

Самое главное здесь — задавать себе вопросы о том, кто вы и чего вы хотите, и вслух проговаривать то, что первое приходит в голову. Важно не подавлять свои мысли, а позволить им течь свободно. Да, сначала поток сознания может выглядеть, как фантазии: часто перед глазами всплывают образы животных, старые воспоминания или вымышленные истории. Но со временем, когда мы продолжаем открыто и без стеснения говорить о своих мыслях, появляется ощущение пустоты, за которым — та самая «крышечка», скрывающая наши истинные желания. И в тот самый эмоциональный момент, когда эта «крышечка» открывается, к нам приходит точное понимание того, чего мы действительно хотим.