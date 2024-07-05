Это элементарное действие выдает серьезные намерения в отношениях

Знакомство с родителями и даже совместные снимки в соцсетях могут ждать своего часа не один месяц, но эксперты по отношениям уверены: кое-что выдает серьезные намерения уже в самом начале романа.

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И это, как ни странно, — появление контакта второй половинки в телефонной книге вашего смартфона. Причем если не под «говорящим» псевдонимом вроде «Любимый», то под своим именем.

Таким образом, сохранение номера любимого человека в вашем телефоне — верный признак того, что вы настроены серьезно в эпоху цифровых знакомств.

Тренер по отношениям и саморазвитию Тисия Саффолд рекомендует девушкам придерживаться правила 60 дней: просто не сохраняйте номер парня в своем телефоне в течение двух месяцев после знакомства.

«Это удерживает женщин от поспешной эмоциональной привязанности к кому-то, кто ее не заслужил», — объяснилась эксперт в интервью The Wall Street Journal.



Несмотря на всю простоту действия, в психологическом ключе оно может быть серьезным шагом вперед.

Ее коллега, Бенни Лихтенвальнер, объяснил, что мужчины с большей вероятностью запишут номер девушки первыми, но сами, как правило, остаются в «чистилище» дольше.