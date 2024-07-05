«Безостановочный процесс»: чем трудоголизм опасен для здоровья и как избежать последствий
Международный день трудоголика отмечают ежегодно 5 июля. Многие люди готовы на большие жертвы ради своей работы и продвижения по карьерной лестнице. Но каждый трудоголик однажды сталкивается с выгоранием, справиться с которым не помогают даже отпуск или смена обстановки. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Маргариты Алексеевой, как отличить выгорание от депрессии или других психических заболеваний.
Чем опасен трудоголизм для здоровья
По ее словам, трудоголизм сам по себе не так опасен, как его круглосуточное присутствие в вашей жизни.
— Многие люди не умеют останавливать рабочий процесс и трудятся 24 на 7. Они возят ноутбук в отпуск, проводят созвоны на выходных. Безостановочный процесс, в котором неважен уровень нагрузки, рано или поздно приводят к кризису выгорания. А при долгой нагрузке может развиться клиническая депрессия, — сообщила Алексеева.
Людям всех профессий важно запомнить, что после работы нужно отдыхать и выключать голову, подчеркнула психолог.
— Можно рассмотреть эту ситуацию на простом примере. Если держать в руке стакан с водой долгое время, то она обязательно устанет и не выдержит нагрузки. Это нужно запомнить абсолютно всем людям. Неважно, на какой позиции вы трудитесь, какая у вас профессия, в конце рабочего времени нужно опускать стакан на стол и заниматься нерабочими делами, — объяснила эксперт.
Главный совет, который поможет предотвратить выгорание — это научиться выставлять границы и с самим собой в том числе, порекомендовала психолог.
— Все привыкли к этим разговорам о границах. Но многие забывают, что точно так же есть границы у рабочего и личного времени. Если вы их не будете расставлять, то поток рабочих задач не закончится никогда. Ответьте сами себе, есть ли у вас приступы тревоги или очень сильных страхов, боитесь ли вы пропустить какую-то рабочую задачу. Если есть, то работайте с состоянием тревоги. Не пытайтесь до идеала довести свою работу, — посоветовала собеседница «ВМ».
Как избежать выгорания на работе
По ее мнению, в первую очередь чувство тревоги возникает из-за имитации бурной рабочей деятельности
— Вы хватаетесь одновременно за десяток рабочих задач. Продуктивнее будет определить приоритет и спокойно, одну за другой их сделать. Не нагружайте себя сверх нормы того, что нереально выполнить вашими силами, — отметила Алексеева.
Кроме того, нужно максимально концентрироваться на одной конкретной задаче, считает психолог:
— Составьте список того, что нужно сделать и зачеркивайте выполненное. Уберите отвлекающие факторы: музыку, видео, посторонний шум. Ваша нервная система именно так и перегружается уже к середине дня.
Специалист заверила, что важно составлять график работы и отдыха, где есть четкое время без созвонов, чатов. Необходимо дать понять коллегам, что есть установленные часы, когда они получат от вас ответ.
Также в жизни должны быть качественный сон, разнообразная еда и регулярная физическая активность, добавила Алексеева.