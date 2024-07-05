Чем трудоголизм опасен для здоровья и как избежать последствий

Международный день трудоголика отмечают ежегодно 5 июля. Многие люди готовы на большие жертвы ради своей работы и продвижения по карьерной лестнице. Но каждый трудоголик однажды сталкивается с выгоранием, справиться с которым не помогают даже отпуск или смена обстановки. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Маргариты Алексеевой, как отличить выгорание от депрессии или других психических заболеваний.

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Чем опасен трудоголизм для здоровья

По ее словам, трудоголизм сам по себе не так опасен, как его круглосуточное присутствие в вашей жизни.

— Многие люди не умеют останавливать рабочий процесс и трудятся 24 на 7. Они возят ноутбук в отпуск, проводят созвоны на выходных. Безостановочный процесс, в котором неважен уровень нагрузки, рано или поздно приводят к кризису выгорания. А при долгой нагрузке может развиться клиническая депрессия, — сообщила Алексеева.



Людям всех профессий важно запомнить, что после работы нужно отдыхать и выключать голову, подчеркнула психолог.

— Можно рассмотреть эту ситуацию на простом примере. Если держать в руке стакан с водой долгое время, то она обязательно устанет и не выдержит нагрузки. Это нужно запомнить абсолютно всем людям. Неважно, на какой позиции вы трудитесь, какая у вас профессия, в конце рабочего времени нужно опускать стакан на стол и заниматься нерабочими делами, — объяснила эксперт.



Главный совет, который поможет предотвратить выгорание — это научиться выставлять границы и с самим собой в том числе, порекомендовала психолог.

— Все привыкли к этим разговорам о границах. Но многие забывают, что точно так же есть границы у рабочего и личного времени. Если вы их не будете расставлять, то поток рабочих задач не закончится никогда. Ответьте сами себе, есть ли у вас приступы тревоги или очень сильных страхов, боитесь ли вы пропустить какую-то рабочую задачу. Если есть, то работайте с состоянием тревоги. Не пытайтесь до идеала довести свою работу, — посоветовала собеседница «ВМ».



Как избежать выгорания на работе

По ее мнению, в первую очередь чувство тревоги возникает из-за имитации бурной рабочей деятельности

— Вы хватаетесь одновременно за десяток рабочих задач. Продуктивнее будет определить приоритет и спокойно, одну за другой их сделать. Не нагружайте себя сверх нормы того, что нереально выполнить вашими силами, — отметила Алексеева.



Кроме того, нужно максимально концентрироваться на одной конкретной задаче, считает психолог:

— Составьте список того, что нужно сделать и зачеркивайте выполненное. Уберите отвлекающие факторы: музыку, видео, посторонний шум. Ваша нервная система именно так и перегружается уже к середине дня.



Специалист заверила, что важно составлять график работы и отдыха, где есть четкое время без созвонов, чатов. Необходимо дать понять коллегам, что есть установленные часы, когда они получат от вас ответ.

Также в жизни должны быть качественный сон, разнообразная еда и регулярная физическая активность, добавила Алексеева.