Проще, чем кажется: как вести себя во время семейной ссоры
Ссоры и разногласия могут возникнуть в любой семье. Однако понимание природы конфликтов и умение правильно реагировать на них может стать ключом к укреплению взаимоотношений и созданию гармоничной атмосферы в доме. Медиатор семейного центра «Согласие» Ирина Дунаева рассказала «Вечерней Москве», что делать, если мнения между родными не совпадают.
Каждая семья уникальна, и, конечно, не существует единого для всех способа не допускать конфликтов. Но есть универсальные шаги, которые помогут сохранить теплые отношения, доверие и взаимопонимание если возникли разногласия. Ирина Дунаева поделилась алгоритмом, который поможет самостоятельно разрешить спорную ситуацию.
Сохраняйте спокойствие
За слишком яркими эмоциями и переживаниями можно не заметить истинных причин конфликта. Прежде чем что-то решать, стоит успокоиться. Отвлекитесь, подышите свежим воздухом, примите прохладный душ.
Признайте, что конфликт существует
Важный шаг на пути к решению спора — это осознание, что разногласия действительно есть. Задайте себе вопросы: чего именно вы хотите, какие усилия готовы приложить, чтобы уладить ситуацию?
Подготовьтесь к разговору
Найдите удобные для всех время и место для беседы, чтобы никто не беспокоил и не отвлекал. Стоит выбрать территорию, где все будут чувствовать себя комфортно и безопасно. Отключите звук телефона, чтобы не отвлекаться.
Сохраняйте взаимоуважение
Во время разговора важно установить правила: говорить по очереди, не перебивать и выражать свои чувства и мысли без оскорблений и обвинений. Контролируйте эмоции, общайтесь фактами, даже если в корне не согласны друг с другом.
— Здесь полезным может оказаться применение методики «я-высказываний». Например: «Я чувствую сильную тревогу и страх, когда ты кричишь на меня, мне сложно поддерживать разговор в таком тоне». Такой подход позволяет снизить напряжение и не допустить ухудшение ситуации, — добавила медиатор.
Действуйте сообща
Сотрудничайте друг с другом, обсуждайте такие варианты, которые учтут интересы всех участников конфликта. Важно, чтобы каждая сторона старалась понять позицию и потребности другой.
— Ваша задача – не определить победителя и проигравшего, а вместе найти решение, которое устроит каждого. Не бойтесь компромиссов и промежуточных договоренностей — это маленькие шаги к окончательному решению, — отметила Ирина Дунаева.
Придерживайтесь договоренностей
Если в споре удалось достигнуть согласия, зафиксируйте его, обсудите сроки исполнения. Уважайте ваши общие решения, чтобы не допускать новых конфликтов.
— Эти шаги помогают сделать общение конструктивным. Важно осознать, что цель каждого участника спора – это совместное преодоление проблемы, которое удовлетворит всех. Если же кажется, что ситуация безвыходная, стоит обратиться за профессиональной помощью. Медиатор, который занимает нейтральную позицию, поможет достичь взаимопонимания, — отметила Ирина Дунаева.
Медиация – это современный и набирающий популярность способ мирного урегулирования конфликтов. Такой подход помогает людям услышать друг друга, понять свои истинные потребности и интересы, а также найти совместное решение в сложившейся ситуации.
— Любой конфликт можно преодолеть, если обе стороны готовы к диалогу и сотрудничеству. Обратиться к медиаторам семейных центров можно в любом округе столице. Для жителей Москвы — это возможность разрешить трудности на начальном этапе, не доводя ситуацию до критической, — заключила Ирина Дунаева.
На портале «Мой семейный центр» представлен сервис «Поможем договориться мирно», где размещена подробная информация о процедуре медиации с возможностью записи в ближайший семейный центр.
Справочно
Для поддержки московских семей работают 19 городских организаций помощи родителям с детьми: 16 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».
Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.