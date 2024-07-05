Проще, чем кажется: как вести себя во время семейной ссоры

Ссоры и разногласия могут возникнуть в любой семье. Однако понимание природы конфликтов и умение правильно реагировать на них может стать ключом к укреплению взаимоотношений и созданию гармоничной атмосферы в доме. Медиатор семейного центра «Согласие» Ирина Дунаева рассказала «Вечерней Москве», что делать, если мнения между родными не совпадают.

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Каждая семья уникальна, и, конечно, не существует единого для всех способа не допускать конфликтов. Но есть универсальные шаги, которые помогут сохранить теплые отношения, доверие и взаимопонимание если возникли разногласия. Ирина Дунаева поделилась алгоритмом, который поможет самостоятельно разрешить спорную ситуацию.

Сохраняйте спокойствие

За слишком яркими эмоциями и переживаниями можно не заметить истинных причин конфликта. Прежде чем что-то решать, стоит успокоиться. Отвлекитесь, подышите свежим воздухом, примите прохладный душ.

Признайте, что конфликт существует

Важный шаг на пути к решению спора — это осознание, что разногласия действительно есть. Задайте себе вопросы: чего именно вы хотите, какие усилия готовы приложить, чтобы уладить ситуацию?

Подготовьтесь к разговору

Найдите удобные для всех время и место для беседы, чтобы никто не беспокоил и не отвлекал. Стоит выбрать территорию, где все будут чувствовать себя комфортно и безопасно. Отключите звук телефона, чтобы не отвлекаться.

Сохраняйте взаимоуважение

Во время разговора важно установить правила: говорить по очереди, не перебивать и выражать свои чувства и мысли без оскорблений и обвинений. Контролируйте эмоции, общайтесь фактами, даже если в корне не согласны друг с другом.

— Здесь полезным может оказаться применение методики «я-высказываний». Например: «Я чувствую сильную тревогу и страх, когда ты кричишь на меня, мне сложно поддерживать разговор в таком тоне». Такой подход позволяет снизить напряжение и не допустить ухудшение ситуации, — добавила медиатор.



Действуйте сообща

Сотрудничайте друг с другом, обсуждайте такие варианты, которые учтут интересы всех участников конфликта. Важно, чтобы каждая сторона старалась понять позицию и потребности другой.

— Ваша задача – не определить победителя и проигравшего, а вместе найти решение, которое устроит каждого. Не бойтесь компромиссов и промежуточных договоренностей — это маленькие шаги к окончательному решению, — отметила Ирина Дунаева.



Придерживайтесь договоренностей

Если в споре удалось достигнуть согласия, зафиксируйте его, обсудите сроки исполнения. Уважайте ваши общие решения, чтобы не допускать новых конфликтов.

— Эти шаги помогают сделать общение конструктивным. Важно осознать, что цель каждого участника спора – это совместное преодоление проблемы, которое удовлетворит всех. Если же кажется, что ситуация безвыходная, стоит обратиться за профессиональной помощью. Медиатор, который занимает нейтральную позицию, поможет достичь взаимопонимания, — отметила Ирина Дунаева.



Медиация – это современный и набирающий популярность способ мирного урегулирования конфликтов. Такой подход помогает людям услышать друг друга, понять свои истинные потребности и интересы, а также найти совместное решение в сложившейся ситуации.

— Любой конфликт можно преодолеть, если обе стороны готовы к диалогу и сотрудничеству. Обратиться к медиаторам семейных центров можно в любом округе столице. Для жителей Москвы — это возможность разрешить трудности на начальном этапе, не доводя ситуацию до критической, — заключила Ирина Дунаева.



На портале «Мой семейный центр» представлен сервис «Поможем договориться мирно», где размещена подробная информация о процедуре медиации с возможностью записи в ближайший семейный центр.

Справочно

Для поддержки московских семей работают 19 городских организаций помощи родителям с детьми: 16 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.