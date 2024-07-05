Социолог рассказал, в каких случаях можно резко прервать общение без объяснений

А вы знали, что феномен резкого прекращения общения без объяснений настолько распространен, что у него есть свое название — гостинг? Согласитесь, неприятно оказаться в ситуации, когда собеседник внезапно перестал вам отвечать, а то и вовсе заблокировал. Но в некоторых случаях эксперты призывают стать той самой «игнорщицей» ради собственного блага.

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«Бывают случаи, когда гостинг — это единственный выход. Например, в ситуациях преследования или жестокого обращения. Или когда вы уже заявили, что не заинтересованы в продолжении отношений, а другой человек продолжает с вами связываться, в таких обстоятельствах вы можете просто исчезнуть», — объяснила социолог Лорен Роузварн в беседе с изданием WellBeing Curious.



По словам лицензированного психолога Рокси Зарраби, гостинг стал распространенным способом разорвать отношения с кем-то, с кем может быть трудно расстаться другим способом. Однако если вы уже успели установить определенную связь, например, встречались в жизни после онлайн-знакомства, специалисты все же предлагают сформулировать причину разрыва. Прекратить общение — это в любом случае ваше право.