Как пережить измену: четыре совета от психолога

Как пережить измену: четыре совета от калининградского психолога
Измена — самое тяжёлое испытание для пары. От того, как поведут себя партнёры после, во многом будет зависеть их дальнейшая судьба. Калининградский психолог Екатерина Обревко рассказала «Клопс», что делать в случае неверности любимого.
Предательство близкого человека — травмирующее событие, приносящее сильный стресс. Одни пытаются игнорировать случившееся и продолжают жить как ни в чём не бывало. Другие сразу же выставляют чемодан с вещами партнёра за порог.
«В пик эмоциональной реакции лучше не принимать никаких решений», — советует психолог.
Что нужно делать
- Взять паузу в отношениях. Желательно даже разъехаться под разные крыши. Человеку нужно дать себе время погоревать, принять ситуацию.
«День, неделя, месяц — этот период у каждого будет индивидуальным», — отметила Обревко.
- Когда шквал эмоций немного утихнет, можно подумать насчёт дальнейшей жизни.
«Боль от измены, конечно, никуда не денется, но брать верх над разумом она уже не будет», — пояснила психолог.
- Выйти на откровенный разговор со второй половиной. Есть два варианта развития событий: расставание или переход пары на новый уровень отношений.
«Да-да, это сложно представить, но практика показывает, что не все хотят расходиться», — обратила внимание специалист.
К какой бы договорённости ни пришли партнёры, главное, чтобы оба взяли ответственность за своё решение.
- Если вы решили «сжечь все мосты», после расставания необходимо провести работу над ошибками, причём как пострадавшему, так и тому, кто оступился.
«Иначе подобная ситуация может повториться и в новом союзе. К измене всегда приводят неправильно выстроенные отношения», — прокомментировала Екатерина Обревко.
Проанализировать ситуацию поможет психолог: никак не подруги и прочие доброжелатели.
Когда пара решила сохранить отношения, партнёрам нужно быть готовыми приложить колоссальные усилия. Процесс восстановления близости и потерянного доверия — непростой и долгий.
«Но оно того стоит. Измена нередко становится для пары неким толчком для построения более крепких, честных отношений», — подчеркнула психолог.