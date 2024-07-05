Как пережить измену: четыре совета от психолога

Измена — самое тяжёлое испытание для пары. От того, как поведут себя партнёры после, во многом будет зависеть их дальнейшая судьба. Калининградский психолог Екатерина Обревко рассказала «Клопс», что делать в случае неверности любимого.

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Предательство близкого человека — травмирующее событие, приносящее сильный стресс. Одни пытаются игнорировать случившееся и продолжают жить как ни в чём не бывало. Другие сразу же выставляют чемодан с вещами партнёра за порог.

«В пик эмоциональной реакции лучше не принимать никаких решений», — советует психолог.



Что нужно делать

Взять паузу в отношениях. Желательно даже разъехаться под разные крыши. Человеку нужно дать себе время погоревать, принять ситуацию.

«День, неделя, месяц — этот период у каждого будет индивидуальным», — отметила Обревко.



Когда шквал эмоций немного утихнет, можно подумать насчёт дальнейшей жизни.

«Боль от измены, конечно, никуда не денется, но брать верх над разумом она уже не будет», — пояснила психолог.



Выйти на откровенный разговор со второй половиной. Есть два варианта развития событий: расставание или переход пары на новый уровень отношений.

«Да-да, это сложно представить, но практика показывает, что не все хотят расходиться», — обратила внимание специалист.



К какой бы договорённости ни пришли партнёры, главное, чтобы оба взяли ответственность за своё решение.

Если вы решили «сжечь все мосты», после расставания необходимо провести работу над ошибками, причём как пострадавшему, так и тому, кто оступился.

«Иначе подобная ситуация может повториться и в новом союзе. К измене всегда приводят неправильно выстроенные отношения», — прокомментировала Екатерина Обревко.



Проанализировать ситуацию поможет психолог: никак не подруги и прочие доброжелатели.

Когда пара решила сохранить отношения, партнёрам нужно быть готовыми приложить колоссальные усилия. Процесс восстановления близости и потерянного доверия — непростой и долгий.