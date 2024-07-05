«Взрывной секс»: терапевт назвал напиток для усиления женского оргазма

Улучшить сексуальную жизнь и оргазмы у женщин поможет кофе, заявил врач-терапевт Самед Межер. По его словам, которые приводит Daily Mirror, напиток воздействует на организм не физически, а психологически. Поэтому после чашечки кофе секс становится «просто взрывным».

© unsplash

"Женщины замечают, что после кофе секс становится просто взрывным. Психологи говорят, что этот взрыв, особенно у женщин, зависит не столько от анатомии, сколько от психологии", — объяснил он.



Ранее психолог, сексолог Ольга Савская заявила, что женщины часто не могут достичь удовольствия из-за того, что они не знают, что их возбуждает. По ее словам, женщина должна найти свои эрогенные зоны, чтобы достичь желаемого результата. Однако, если у женщины проблемы с желанием, либидо или возбуждением, маловероятно, что она сможет получить оргазм. Также на это влияет состояние ее психики и здоровья.

Психолог-сексолог Светлана Фаст рассказала, что оргазм является не только приятным, но и важным для здоровья процессом. По ее словам, регулярные оргазмы могут помочь поддерживать надлежащий уровень важного женского гормона эстрогена. Психолог пояснила, что при достижении кульминации в сексе активизируются различные зоны мозга и тела, вызывая целый ряд реакций, которые благоприятно влияют на физиологию и эмоции.