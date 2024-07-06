Что делать, если муж не хочет близости: отвечает сексолог

Что делать, если ваш муж не хочет заниматься сексом? На этот вопрос ответила сексолог Трейси Кокс. В первую очередь эксперт советует не терять уверенность в себе.

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«Его низкое либидо часто не связано с тем, что он вас не любит или не находит привлекательной. Существует множество причин, по которым мужское либидо падает», — объяснила сексолог в авторской колонке для Daily Mail.



Специалист уверена, что для начала важно разобраться с образом жизни — причиной низкой сексуальной активности могут быть вредные привычки, недостаток сна, стресс и малоподвижный образ жизни — немного спорта не помешает. Кроме того, снижение либидо — побочный эффект некоторых медикаментов.

Как бы там ни было, Трейси Кокс рекомендует не дожидаться юбилея в стиле «год без близости»: как только вы осознали, что соскучились по сексу, — мягко разведайте у мужчины, когда вы можете рассчитывать на романтический вечер. Методов открытого соблазнения, по мнению эксперта, в большинстве случаев лучше избегать, чтобы не усугубить ситуацию «домогательствами» в неподходящий момент.