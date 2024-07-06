Восемь признаков созависимых отношений, которые оправдывают чувствами

Выявление созависимости — первый шаг к позитивным изменениям в ваших отношениях с любимым человеком. Предлагаем познакомиться с восьмью явными признаками нездорового партнерства.

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Болезненная потребность в одобрении партнера

В созависимых отношениях один партнер готов на все, чтобы привлечь внимание и заслужить одобрение второй половинки. Например, если девушка при выборе одежды ориентируется исключительно на предпочтения своего парня, игнорируя собственный вкус и желания. Цель — сделать ему приятное и заслужить похвалу.

Привычка брать вину на себя

В любом конфликте с мужчиной привыкли быть «крайней»? Это еще один тревожный признак созависимых отношений. В конечном счете все сводится к предыдущему пункту — вы без конца извиняетесь, потворствуя нездоровой уверенности партнера в том, что он всегда прав, при этом не забывая поинтересоваться, почему он «надулся» на этот раз.

Неравноценный обмен

Здоровые отношения невозможны без равноценного обмена. Когда один дает, а другой берет — это провоцирует созависимость. Финансы — не главное, «валютой» в отношениях обычно становятся внимание и забота. Если вы стали чувствовать себя прислугой своего мужчины — задумайтесь, получаете ли вы какую-то отдачу кроме статуса «в отношениях»?

Отсутствие заботы о себе

Когда мы посвящаем себя другому человеку и настолько на нем сосредоточены, что забываем о себе, это может стать проблемой для обоих. Растущая неудовлетворенность в отношениях на фоне чувства неоплатного долга перед вами рано или поздно приведет к разрыву. Важно не забывать о себе даже на фоне любви всей вашей жизни.

Эмоциональное истощение

Созависимость часто проявляется как эмоциональный стресс, поэтому неудивительно, если вы чувствуете истощение в конце дня, на протяжении которого могли ничего не делать физически, но были вынуждены угождать партнеру, подстраиваясь под его планы и желания. Будем откровенны, это морально тяжело, а порой и невыносимо.

Вы идеализируете свои отношения

Мысли о том, что вы с партнером не сможете жить друг без друга, могут казаться весьма романтичными. На деле они указывают на то, что вы ставите своего партнера и вашу связь выше себя самой. Еще одна нездоровая стереотипная формулировка — «Без него я никто». Вы самостоятельная личность, которая выбирает быть в паре, а не приложение к любимому.

Чрезмерное беспокойство о партнере

Поскольку созависимость строится на повышенном интересе к делам второй половинки, один из партнеров, как правило, чрезмерно беспокоится о втором. Например, это может выражаться в привычке постоянно быть на связи в переписке. Вопрос «Что делаешь?» в таком случае скорее не попытка контроля, а неспособность жить своей жизнью.

Игнорирование собственных потребностей

Поскольку в созависимых отношениях вам может казаться, что ваша ценность как личности зависит от вашего мужчины, вы можете заметить, что часто пренебрегаете своими потребностями. Например, у вас был тяжелый день, но вместо того, чтобы расслабиться, вы пытаетесь порадовать мужчину из последних сил. Или замалчиваете свои успехи, чтобы не ущемить самолюбие партнера.