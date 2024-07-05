Женщина объяснила, почему заводит романы только с женатыми

Одни представительницы прекрасного пола проверяют мужчин на наличие штампа в паспорте, другие, напротив, предпочитают исключительно женатых. И на это есть ряд «веских» причин.

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52-летняя женщина, чье имя не называется, ведет активную личную жизнь. Несколько лет назад она развелась с супругом из-за того, что у между ними не было ни эмоциональной, ни физической близости. Еще до развода она зарегистрировалась на сайте знакомств, чтобы найти того, кто будет удовлетворять ее потребности.

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Женщина признается, что рассматривает для отношений исключительно женатых мужчин и менять свои предпочтения не планирует.

«У них есть ярко выраженное стремление понравиться мне, они хотят чувствовать себя молодыми, желанными, энергичными. Да и я сама в таком случае сохраняю свою независимость».



На настоящий момент женщина успела пообщаться с 150 мужчинами на сайте знакомств. Отношения у нее сложились только с четырьмя кандидатами, и длились они от 8 месяцев до нескольких лет. Все любовники, конечно же, состояли в браке.

«Я не считаю себя разрушительницей браков. Я разговаривала с некоторыми мужчинами, с которыми я встречалась, об их проблемах в браке, и они уходили от меня, полные решимости все исправить».



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