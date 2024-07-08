Специалист объяснил, стоит ли давать второй шанс мужчине

В случае, если первое знакомство с молодым человеком оставило девушку без восторга, то возникает вопрос: стоит ли устраивать повторную встречу? Разобраться в ситуации помогла психолог Паулина Золотинская.

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«Если не понравился облик. Существует поговорка, что «встречают по одежке, а провожают по уму». Физический облик человека является первым индикатором, формирующим наше первое впечатление. И если человек явился перед вами в спортивных штанах, это не означает, что таков его обычный наряд», – пояснила психолог.



Если не понравилось поведение в разговоре. Может оттолкнуть отсутствие слов или скука, либо наоборот, излишняя болтливость. При первой беседе любая из крайностей может свидетельствовать о нервозности. Здесь можно попробовать смягчить обстановку и создать атмосферу спокойствия и непринужденности, например, через шутки.

Паулина Золотинская отметила, что, давая второй шанс, девушка дает возможность и себе посмотреть на ситуацию с другой стороны. Часто именно так встречаются те самые важные люди в жизни, пишет издание Life.ru.

Напомним, психолог рассказала, как настроиться на поступление в вуз и избежать неудач.