Психолог объяснил, должен ли мужчина быть главным добытчиком в семье

На днях новый избранник Агаты Муцениеце Иван Чуйков признался, что неуютно ощущал себя в отношениях, в которых женщина зарабатывала гораздо больше него. И тот факт, что она была успешнее, популярнее да ещё и состоятельнее, давило на его эго.

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В обществе и в самом деле долгое время считалось, что мужчина непременно должен зарабатывать больше супруги. Однако на деле это удаётся не многим.

Так должен ли мужчина быть главным добытчиком в семье? И почему это не у всех получается?

Помнится, ещё Гоша из «Москва слезам не вперит» утверждал, что мужчина непременно должен зарабатывать больше супруги. В противном случае это и не семья вовсе. Долгое время это утверждение не принято было оспаривать.

Однако опрос, проведённый ещё несколько лет назад одним из интернет-порталов, показал, что отношение к этому вопросу в обществе серьёзно поменялось. Так, около 45 процентов женщин признались, что готовы жить с мужчиной, который получает меньше. И что ещё удивительнее – больше половины мужчин не видят ничего страшного в том, что зарплата жены выше.

Кто хозяин в доме

Ничего не попишешь, представление о мужчине как о добытчике и главном кормильце сформировано веками. И немудрено, что многие женщины придерживаются этого представления по сей день.

«Вообще, я считаю, что муж, который зарабатывает меньше своей жены, не нужен», – пишет пользовательница соцсети.



«Ты мужик – иди, работай, содержи свою семью. Женщина не обязана пахать на вас двоих… С таким же успехом я могу развестись с мужем и родить ребёнка, содержать его, воспитывать», – вторит ей другая.



Многие женщины признаются, что вопрос даже не в деньгах. Главное, чтобы муж старался обеспечивать семью. А вот если он готов на шею жене усесться, значит, просто не мужик. И стало быть, связывать с ним судьбу точно не стоит.

По мнению специалистов, делать столь категорические выводы, конечно, не следует. Хотя умение мужчины зарабатывать деньги действительно определённым образом характеризует его.

«Это в первую очередь свидетельствует о наличии у мужчины боевых качеств, – считает психолог Дмитрий Орешин, – и женщины, понятное дело, к таким мужчинам больше тянутся. Опять же, если он умеет зарабатывать деньги сам, то, значит, обладает определённой долей ответственности».



Смена ролей

Однако это не значит, что любой мужчина, не способный стать основным добытчиком в семье, – слабак и потребитель. Тому может быть несколько и вполне уважительных причин.

Во-первых, он может просто не уметь этого делать в силу особенностей характера, воспитания, темперамента.

Кроме того, есть категория мужчин, которые и рады бы зарабатывать много, но те профессии, к которым они чувствуют призвание, больших денег не приносят. Например, врачи, актёры, музыканты, учителя.

Для некоторых мужчин деньги – не главный критерий успеха. Это, как правило, натуры мечтательные, творческие. И многие из них действительно добиваются успеха и признания в своём деле, хотя и без больших денег.

К примеру, известный тележурналист Леонид Парфёнов в своё время публично признавался, что функции кормильца в его семье выполняет жена. У жены моего приятеля, умеющей зарабатывать деньги, свой небольшой бизнес. И её совершенно не смущает, что зарабатывает она в разы больше, чем её муж, очень талантливый, надо сказать, актёр.

Некоторые женщины зарабатывают больше просто потому, что у них это лучше получается.

При этом наличие рядом любящего и заботливого мужа вполне компенсирует его неумение зарабатывать. Во многих семьях муж не является главным добытчиком. Но при этом поддерживает жену, заботится о ней, решает основные семейные вопросы.

«Я не устраиваю мужу скандалов из-за понижения заработков. Я неплохо зарабатываю сама, вместе мы заработали на хорошую квартиру, могу и потерпеть без Сейшел с Маврикием. Главное, что рядом со мной надёжный и любящий человек, который и за меня, и за детей в огонь и в воду», – пишет в соцсетях пользовательница Марина.



Правда, есть категория мужчин, которые вполне комфортно чувствуют себя на шее зарабатывающей жены. Сколько таких иждивенцев, проводящих всё свободное время в телефоне, с банкой пива, в то время как жена горбатится на нескольких работах сразу! В одном месте их не устраивает начальник, в другом – зарплата, в третьем – нет серьёзных перспектив. При этом дома их палец о палец ударить не заставишь.

Как правило, рядом с такими мужчинами находятся женщины, которые пребывают в образе вечной жертвы. Они с готовностью взваливают на себя всю ответственность за семью, своим поведением формируя из мужей дармоедов.

«В этом случае женщинам можно посоветовать только одно, – считает психолог, – перестаньте всё взваливать на себя. Мужчина должен чувствовать ответственность за свою семью. А если вы постоянно пытаетесь эту ответственность взять на себя, то муж очень быстро привыкнет к роли ещё одного ребёнка, и вывести его из этого состояния будет сложно».



Сбрось мужа с шеи

Хотя, конечно, ситуацию, когда жена зарабатывает больше мужа, простой всё равно не назовёшь. Любой нормальный мужчина, если он не законченный потребитель, по этому поводу будет испытывать некоторую неловкость. И тут от женщины потребуется немало мудрости и такта. Ну если, конечно, она хочет сохранить семью именно с этим мужчиной.

Во-первых, ни в коем случае не кичитесь своей большой зарплатой и не пилите мужа за скромные заработки. Не вынуждайте его униженно просить у вас на расходы. Не ставьте ему в пример соседа или бывшего сослуживца, который в жизни достиг большего. Такие сравнения губительны для мужского самолюбия. Поощряйте любые его попытки помочь вам: с детьми, по хозяйству и т.д. Показывайте, что вы его цените. Не дайте своему мужчине, упаси боже, почувствовать себя неудачником. Для мужской самооценки это настоящая катастрофа.

Если вас не устраивает такое положение вещей, тогда либо уходите, либо стимулируйте своего мужчину зарабатывать деньги. Но только не с помощью унижений и постоянной критики.

«МУЖЧИН НАДО МОТИВИРОВАТЬ, а не унижать… Сказать мужику, что он мало зарабатывает, особенно когда он все усилия прилагает для того, чтобы вас обеспечить, – это то же самое, что сказать любовнику, который из кожи вон лезет,чтобы вас удовлетворить, что у него член маленький…» – делится выстраданным один из участников интернет-форума.



Существует немало примеров, когда одни и те же мужчины, после расставания со своими вечно критикующими жёнами, с другой женщиной вдруг поднимались и превращались в полноценных добытчиков.

«Потому что смогла вдохновить, только и всего… Для любящего и любимого человека можно горы свернуть…» – уверен один из форумчан.



Кстати, тот же Иван Чуйков признаёт, что сложившаяся ситуация дала ему сильную мотивацию начать зарабатывать.

«Мне хотелось создать тот уровень комфорта, которого она достойна. Хотя она достойна не потому, что я её так сильно люблю. Она достойна, потому что она такая успешная», – поделился он недавно в своём интервью.



Поэтому если вы всё-таки хотите превратить мужа в добытчика, то поощряйте любые его попытки исправить ситуацию, давайте понять, что вы в нём нуждаетесь и верите в него. У многих мужчин от этой веры расправляются крылья, и они начинают действовать.

Если же, несмотря на все ваши старания, муж не стремится что-либо менять, но при этом и становиться вам поддержкой тоже не собирается, пожалуй, стоит перестать корчить из себя мать Терезу. Вашему избраннику глубоко безразличны ваши старания, чувства, переживания. Иными словами, ему наплевать на вас. Оставаться рядом с таким мужчиной бессмысленно. Даже если он вдруг когда-нибудь и научится зарабатывать деньги.

Ранее сайт на сайте Pravda-nn.ru приводились совет психолога, как помочь мужу стать успешным.