«Целует, держит за талию». Девушка пожаловалась на странные отношения парня с матерью

Одни близко дружат со своими родителями, другие держатся с ними холодно – у каждого свои взгляды на выстраивание отношений с родственниками. И первым, как правило, тяжело понять вторых.

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25-летняя девушка поделилась на форуме Reddit своей историей. Она встречается с молодым человеком, которые очень тепло относится к своей матери. Порой даже слишком.

«У него очень близкие физические отношения с матерью. Он целует и обнимает ее, играет с ней в воде, когда мы на пляже, держит за талию, носит на руках…».



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С этим всем автор поста более или менее смирилась. Но ситуация, которая произошла совсем недавно, сильно ее смутила и возродила новые сомнения.

«Он шлепнул свою мать по пятой точке. Вероятно, это было в шутку: она сделала забавное замечание, а он смеялся вместе с ней. Но сегодня он снова сделал это, когда благодарил ее за ужин».



Сейчас девушка переживает, что так и не сможет привыкнуть к подобным взаимоотношениям, так как ей это представляется слишком уж странным и неуместным.

Мнения пользователей форума разделились. Одни говорят, что для латиноамериканцев это уместно. Другие считают, что неприемлемо в любой культуре.

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