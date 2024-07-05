Послеродовая депрессия: как распознать болезнь на начальном этапе

Довольно большой процент людей считает депрессию любого формата оправданием плохого настроения. В реальности депрессия нуждается в серьезном лечении с привлечением профессионалов. Особенно опасна послеродовая депрессия, когда от состояния женщины зависит жизнь малыша. Мы поговорили с психологом Александрой Никитиной, которая рассказала, как понять, что вам не просто взгрустнулось на фоне рождения ребенка.

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Что такое «послеродовая депрессия»

Как отмечает наш эксперт, депрессия может затронуть женщину даже в той ситуации, когда ребенок не родился — выкидыш или аборт. Однако таких случаев значительно меньше, как правило, каждая третья женщина в той или иной степени переживает кризис после рождения ребенка.

Александра:

«На этапе, когда у женщины приходит молоко, происходят определенные гормональные изменения, которые сильно влияют на восприятие мира и ощущение себя в нем».



Пройдет подавленность или нет — сказать трудно. Часто требуется вмешательство специалиста.

Основные признаки послеродовой депрессии

Плач без причины;

Подавленность, которая сохраняется больше месяца;

Упадок сил;

Потеря интереса к жизни, семье;

Раздражительность.

Как проходит терапия при постановке диагноза

Психотерапия

Классическая психотерапия — основной метод борьбы с послеродовой депрессией. Прием препаратов без дополнительной работы с врачом будет бессмысленной тратой времени и средств.

Смена рациона

Довольно важный момент, который также прорабатывается со специалистом. Простые углеводы и большое количество соли, высокая жирность продуктов — все это способствует снижению качества жизни, в результате симптомы депрессии ухудшаются.

Физическая активность

Ничто так не переключает сознание, как активные физические упражнения. Даже простые длительные прогулки на свежем воздухе могут способствовать улучшению состояния. При лечении депрессии важно поддерживать активность, которая неизбежно снижается в таком состоянии.

Препараты

Все препараты от депрессии назначаются исключительно специалистом, самостоятельно подбирать лекарственное средство, тем более по советам близких и друзей — опасное мероприятие. Только врач может определить дозу, которая необходима в вашем случае.