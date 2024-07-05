Шесть причин не выходить замуж прямо сейчас или вообще никогда

Вступление в брак — неважно, первый ли это раз, или вы уже были женаты — это важный шаг в отношениях и вашей жизни. «Да что он вообще меняет, этот штамп!», — принято считать иногда. Тем не менее, это решение, которое окажет влияние на ваше будущее. Поскольку то, с кем вы сочетаетесь браком, так сильно влияет на траекторию вашей жизни (а зачастую и окружающих вас людей), с этим решением не стоит торопиться. Существует множество причин, по которым вам следует подходить к браку взвешенно и осторожно. Давайте рассмотрим главные.

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Вы чувствуете сильное внешнее давление

Обычно люди, не состоящие в браке, испытывают давление, заставляющее их жениться или снова выйти замуж. Давление часто исходит от друзей, родителей, бабушек-дедушек, коллег по работе. Если вы состоите в отношениях, чувствуете ли вы это давление?

«Возможно, все ваши ближайшие друзья женаты, или вы чувствуете себя одиноко. Возможно, вы помолвлены, и от вас ждут скорой свадьбы. Независимо от источника, давление не является здоровой причиной для вступления в брак», — утверждает психолог Мария Розенс.



Вы хотите, чтобы вас спасли

Некоторые люди верят, что новые отношения или брак помогут им почувствовать себя полноценными или решить свои проблемы. Они хотят спастись от прошлых неудач, например от неудачного первого брака.

«К сожалению, брак ради избавления от дискомфорта не принесет вам длительного удовлетворения. По этой же причине бесполезно переезжать в другой город или даже страну. В новых отношениях или в другом окружении будете все тот же вы, с прежними проблемами», — объясняет Мария.



Вы быстро влюбились

Любовь это круто и все такое, поздравляем, но как бы молниеносно вы ни влюбились друг в друга, это не повод торопиться с браком. Любовь — это лишь один из компонентов здоровых отношений на всю жизнь.

«Быстро влюбиться друг в друга — это романтично, но опасно для тех пар, которые вообразили, что брак будет соответствовать той идеальной картинке в голове, о которой они мечтали», — рассказывает Мария.



Вы восстанавливаетесь после разрыва или развода

Вступать в отношения, когда вы восстанавливаетесь, достаточно рискованно. Брак на волне возрождения может оказаться катастрофическим. Повторные отношения почти всегда являются результатом нашей реакции на потерю предыдущих. Наша самооценка падает, что может негативно сказаться на нашем решении при выборе нового партнера.

«В результате вы рискуете просто получить ворох новых проблем к уже существующим из прошлого. Плюс чувство вины, что вы пытались использовать другого человека в качестве лекарства», — подчеркивает психолог.



Вам нужна финансовая поддержка

Брак или повторный брак, основанный на финансовой поддержке, может привести пары к несчастью. Да, деньги и ресурсы важны. Да, мы все помним про «выходила по расчету — оказалось по любви», но это очень и очень не просто.

«Лучше все же построить и поддерживать счастливый, полноценный брак, в котором будут учтены и прагматичная сторона вопроса, и чувства — тогда любви и радости хватит, чтобы продлиться всю жизнь», — говорит Мария.



Вас дико тянет друг к другу

Замечательно, но при чем тут брак, Физическое влечение, как и идея любви с первого взгляда, романтично и идеалистично, но оно не поможет сохранить отношения на всю жизнь.