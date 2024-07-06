«Выброс адреналина»: врач рассказала о влиянии поцелуев на организм

Поцелуи не только укрепляют эмаль зубов, но и влияют на выброс гормонов адреналина и окситоцина, поделилась с РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен. По ее словам, подобный контакт заметно снижает болевые ощущения.

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Во время поцелуя дыхание партнеров учащается, кровеносные сосуды расширяются, в результате чего их тела интенсивнее насыщаются кислородом. Происходит выброс гормонов адреналина и окситоцина, головной мозг активно производит гормоны счастья эндорфины, — обратила внимание Тен.



Упругость кожи также напрямую зависит от частоты поцелуев из-за активной работы мышц лица в ходе процесса. Врач объяснила это повышенным приток крови к лицевым тканям. Еще одним плюсом собеседница издания выделила перекрестную иммунизацию, так как при поцелуе между партнерами происходит бактериальный обмен.

Исследования показали, что в течение десятисекундного поцелуя в рот человека попадает 80 миллионов чужих микроорганизмов, — констатировала специалист.



Ранее врач-стоматолог Алексей Сошников предупредил, что кариес является инфекционным заболеванием и может передаваться через поцелуи, но при определенных условиях. Бактерии могут проявить себя при наличии зубного налета, участков, которые не подвергаются чистке, и естественных углублений в зубах, добавил он.