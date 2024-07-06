Мужчина отказался идти на свадьбу лучшей подруги жены, подтолкнувшей ее на измену

Не всем удается подружиться с окружением второй половинки. И тогда зачастую возникают недопонимание и конфликты разной степени серьезности…

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Мужчина, который пожелал остаться анонимным, рассказал историю из своей жизни. Он несколько лет встречается с девушкой, и у них все отлично. Правда, так было не всегда: однажды он выяснил, что она ему изменяла, причем со своим бывшим.

«Она, конечно, все отрицала, а я в итоге начал залезать в ее телефон и читать переписки. Она пыталась замести следы, но текстовые сообщения своей лучшей подруги удалить забыла. В них она описывала все в мельчайших подробностях, хвасталась какими-то моментами. А подруга ее поддерживала и даже наставляла продолжать роман».



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Когда герой истории узнал о предстоящей свадьбе, то понял, что не сможет на ней присутствовать – слишком уж это будет неприятно. Он признался, что одно упоминание имени лучшей подруги жены каждый раз доставляет ему дискомфорт.

«Когда я сказал жене, что решил не идти, она очень расстроилась, сказала, что ей больно это слышать. После этого она фактически замкнулась в себе и не разговаривает со мной. Я объяснил все, описал свои чувства, но она их не приняла».



Мнения пользователей форума разделились.

«Ты держишь столько обиды на подругу, хотя виновата во всем только твоя жена. Именно она чуть не разрушила ваши отношения», «Осуждаю за то, что вы еще с ней не развелись», «Пойдите на свадьбу, а, поздравляя пару, скажите жениху: «Удачи тебе, она считает, что изменять супругу —плохо», а затем повернись к жене и скажи: «Правда, дорогая? Ты же прикроешь ее, как она тебя, не так ли?» А потом подайте заявление на развод».



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